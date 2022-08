Hocus Pocus 2, una nuova foto mostra le sorelle Sanderson riunirsi con il libro degli incantesimi

La foto di Hocus Pocus 2 della Disney mostra le sorelle Sanderson (Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy) che si riuniscono con il loro libro degli incantesimi.

Una nuova foto di Hocus Pocus 2 mostra le sorelle Sanderson riunirsi con il loro amato libro degli incantesimi. Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy hanno riportato in vita i loro alter ego stregoneschi Winifred, Sara e Mary Sanderson per l’attesissimo sequel del classico Disney del 1993 Hocus Pocus.

La produzione del film è stata completata all’inizio del 2022 in un set di Salem, con Anne Fletcher (Ricatto d’amore) al timone e altri membri del cast che sono tornati, come Doug Jones (Billy Butcherson).

Riprendendo 29 anni dopo il suo predecessore, Hocus Pocus 2 segue le studentesse del liceo di Salem Becca (Whitney Peak), Cassie (Lilia Buckingham) e Izzy (Belissa Escobedo) mentre apprendono di una tradizione secondo la quale le streghe ricevono abilità magiche al loro 16° compleanno. Il caos si scatena quando accendono la candela della fiamma nera e risvegliano inavvertitamente le sorelle Sanderson.

Il sequel accoglie anche star come Hannah Waddingham di Ted Lasso e Sam Richardson nel mondo magico. Il pubblico ha avuto modo di vedere per la prima volta il film in arrivo con il trailer di Hocus Pocus 2.

Con l’avvicinarsi della data di uscita, emergono altri scorci di Hocus Pocus 2, il famoso account dei fan Hocus Pocus Guide ha condiviso una nuova foto delle sorelle Sanderson che si riuniscono con il loro amato libro di incantesimi all’interno del loro vecchio cottage, che nel sequel è stato trasformato in un negozio di magia. Il malvagio trio si riunisce intorno a un tavolo pieno di oggetti delle sorelle mentre complottano sull’iconico libro.

La foto sembra essere un fotogramma del film vero e proprio, che mostra la Midler, la Parker e la Najimy in piena modalità Sanderson. Lo sconcerto di Sarah, il sorriso storto di Mary e l’intensità sgargiante di Winifred sono tutti presenti nell’immagine. Con il loro manuale aperto sul tavolo, stanno preparando della magia. Winifred sembra guidare le sorelle nelle loro imprese malefiche, come al solito.

Sebbene il trailer di Hocus Pocus 2 avesse già mostrato agli spettatori l’aspetto del libro degli incantesimi con un tocco di computer grafica del 2022, questa è una delle prime immagini che immortala le sorelle Sanderson mentre lo usano.

Il fatto che il loro cottage sia stato trasformato in un negozio di souvenir, che vende articoli per i fan delle Sanderson, è uno spazio esilarante in cui trovare le sorelle. In modo intelligente, inoltre, pubblicizzerà senza problemi la collezione di merchandising di Hocus Pocus 2 che la Disney ha in serbo, che senza dubbio assomiglia ad alcuni oggetti del film.

Naturalmente, per saperlo con certezza, il pubblico dovrà attendere l’uscita del film il 30 settembre si Disney+.