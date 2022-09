Harry Styles sputa su Chris Pine? Arriva finalmente la conferma dal portavoce

Harry Styles ha sputato a Chris Pine? Il portavoce di Pine ha finalmente svelato il mistero che da ore sta tenendo il pubblico sulle spine.

In una dichiarazione ufficiale il portavoce di Pine nega che l’incidente sia avvenuto, definendo tali affermazioni “una storia ridicola”.

I social media sono andati in fibrillazione dopo la prima mondiale di “Don’t Worry Darling” di Olivia Wilde alla Mostra del Cinema di Venezia, dove i video registrati dall’interno della sala hanno mostrato Styles che apparentemente sputava su Pine, anche se l’atto non poteva essere confermato al 100% dalle registrazioni. Un video dei due attori ha ottenuto oltre 1,4 milioni di visualizzazioni.

“Questa è una storia ridicola, un’invenzione completa e il risultato di una strana illusione online che è chiaramente ingannevole e consente speculazioni insensate”, ha dichiarato il rappresentante di Pine in una dichiarazione ufficiale.

“Per essere chiari, Harry Styles non ha sputato a Chris Pine. Tra questi due uomini c’è solo rispetto e qualsiasi suggerimento contrario è un palese tentativo di creare un dramma che semplicemente non esiste”.

Una fonte vicina alla Mostra del Cinema di Venezia ha dichiarato che non c’è stata alcuna tensione tra Styles e Pine durante la prima e che nessuno ha segnalato un potenziale incidente con sputi durante l’evento.

Did Harry Styles just spit on Chris Pine?? #DontWorryDarling pic.twitter.com/V79mMi8CQs — Matt Ramos (@therealsupes) September 6, 2022

Il presunto incidente dello sputo tra Styles e Pine è stato l’ultimo disastro che ha colpito il press tour di “Don’t Worry Darling“, che da settimane si scontra con le voci di un presunto litigio tra la regista Olivia Wilde e la protagonista Florence Pugh.

Le due non hanno posato insieme sul tappeto rosso di Venezia, né si sono abbracciate o guardate molto dopo la fine della proiezione e dopo che il pubblico di Venezia ha applaudito il film con una standing ovation di quattro minuti.

“Florence è una forza”, ha dichiarato la Wilde alla conferenza stampa del film a Venezia, quando le è stato chiesto di “fare chiarezza” sulle voci. “Siamo così grati che sia riuscita a venire stasera [per il red carpet] nonostante sia impegnata nella produzione di ‘Dune’.

So bene, come regista, quanto sia dannoso perdere un attore anche solo per un giorno, quindi sono molto grato a lei e al regista di [‘Dune’] Denis Villeneuve per averci aiutato. E stasera potremo celebrare il suo lavoro. Non posso dire quanto sia onorata di averla come protagonista. È straordinaria”.

Wilde ha aggiunto, “Per quanto riguarda tutti gli infiniti pettegolezzi dei tabloid e tutto il clamore che c’è in giro, Internet si alimenta da solo. Non sento il bisogno di contribuire; penso che sia sufficientemente ben nutrito”.

Warner Bros. distribuirà “Don’t Worry Darling” nelle sale il 23 settembre.