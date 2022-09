Babylon, uscito il trailer e porta Brad Pitt e Margot Robbie in un viaggio hollywoodiano mozzafiato

È uscito il primo trailer di Babylon, film d’epoca della vecchia Hollywood di Damien Chazelle, che offre al pubblico il primo sguardo sul variegato cast di personaggi in ascesa nell’industria cinematografica.

Sullo sfondo di un panorama dell’intrattenimento in continua evoluzione, con il passaggio dal cinema muto a quello parlato, il film offre un ampio sguardo sul caos che si crea quando attori, registi e altri si affannano per adattarsi al nuovo ambiente.

Come indica il trailer, si tratta di un’immersione nelle vite selvagge di questi creativi, della città e dell’industria con cui sono intrecciati.

Il trailer è pieno di vita e di jazz, mentre la speranza hollywoodiana interpretata da Robbie sniffa coca, si ubriaca e crea scompiglio con la star di Hollywood interpretata da Pitt. È un’interpretazione incredibilmente selvaggia di una Hollywood d’altri tempi e un viaggio innegabilmente divertente.

Le riprese di Babylon si sono concluse nell’ottobre 2021 e, a detta di tutti, questo progetto è stato un’impresa enorme per Chazelle e il suo cast. Bryan Mendoza, uno dei membri della troupe della produzione, lo ha definito uno dei film più difficili a cui abbia partecipato.

Chazelle ha dichiarato in una recente intervista a Vanity Fair di aver tenuto in sospeso l’idea da quando si è trasferito a Los Angeles circa 15 anni fa. Dopo aver completato First Man – Il primo uomo nel 2018, ha finalmente avuto la possibilità di mettere nero su bianco il progetto con l’obiettivo di realizzare una lettera d’amore agli anni formativi della Hollywood moderna.

Negli anni successivi al suo trasferimento, è riuscito ad affermarsi come regista con i beniamini della critica Whiplash e La La Land, aprendo così la strada al suo racconto di ampio respiro sulla vecchia Hollywood.

Per interpretare tutte le star della Hollywood di un tempo, Chazelle si avvale di un ampio ensemble con molte star dei giorni nostri, il film vanta un cast che comprende Olivia Wilde, Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire, Samara Weaving, Jean Smart, Li Jun Li, Jovan Adepo, Katherine Waterston, Flea, Lukas Haas, Rory Scovel, P.J. Byrne, Spike Jonze, Chloe Fineman, Jeff Garlin e Max Minghella.

Anche Emma Stone avrebbe dovuto recitare accanto a Pitt, ma un conflitto di programmazione ha spianato la strada alla Robbie. Grazie ai numerosi personaggi e alla portata complessiva del film, Babylon ha una durata di tre ore e cinque minuti.

Babylon uscirà nelle sale, per gentile concessione della Paramount, il 25 dicembre in America, prima di essere distribuito a livello mondiale il 6 gennaio 2023.