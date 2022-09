Pirati dei Caraibi 6: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

Riguardo al sesto capitolo della saga Pirati dei Caraibi ci sono mille domande e altrettanti dubbi.

Sono passati cinque anni dall’uscita di Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, momentaneamente l’ultimo capitolo della saga cinematografica piratesca più amata dal pubblico, e già da allora si vociferava (e si sperava) in un futuro sesto film. Ad oggi, abbiamo qualche informazione a riguardo, ma ancora ci sono molti elementi da delineare e chiarire.

Qual è la data di uscita?

Per iniziare, non abbiamo ancora una data di uscita precisa. Si potrebbe ipotizzare che il futuro film uscirà a maggio o a giugno (basandoci sulle precedenti uscite tutte pre-estive o estive) ma l’anno è ancora un mistero. Se guardiamo agli ultimi capitoli, notiamo che tra il terzo e il quarto film sono passati ben 4 anni, mentre tra il quarto e il quinto ne sono passati 6. Quindi l’attesa potrebbe protrarsi ancora per molto tempo.

Qual è la trama di Pirati dei Caraibi 6?

Per quanto riguarda la trama, se le informazioni avute finora sono vere, nel prossimo film ci saranno Margot Robbie (nota attrice per il ruolo di Harley Queen in Suicide Squad e Birds of Prey) e Kaya Scodelario (già volto di Carina Barbossa) nel ruolo di Anne Bonny e Mary Read: due delle più spietate piratesse del 700 che hanno guidato diverse incursioni di sloop commerciali e navi da pesca nel mar dei Caraibi.

Oltre a loro, potrebbe aggiungersi anche una piratessa dai capelli rossi, Redd, già introdotta nei precedenti film con il nome di Scarlet (prostituta a Tortuga) ma con un approfondimento maggiore del suo personaggio. Tutte queste novità si potrebbero avere grazie alla sceneggiatrice di Birds of Prey, Christina Hodson.

Oppure, per seguire la precedente trama, ci si ricollegherebbe alla scena finale del quinto capitolo e farebbe la sua entrata in scena uno degli antagonisti più temibili dell’intera saga: Davy Jones.

Abbiamo un trailer?

Navigando su Internet per cercare un trailer del sesto capitolo cinematografico, non riusciamo ancora a trovare nulla perché il film è in fase di preproduzione; quindi, non avendo girato neanche una scena, non possiamo sbirciare nel nostro ben noto mondo di bucanieri.

Chi fa parte del cast di Pirati dei Caraibi 6?

Informandoci sul cast, invece, come già anticipato, sappiamo quasi con certezza che Kaya Scodelario (Carina Barbossa) ci sarà, dal momento che ha firmato il contratto per un sesto capitolo della saga e probabilmente vedremo anche Brenton Thwaites (Henry Turner), essendo il fidanzato della ragazza e figlio di Will ed Elisabeth.

Infatti, anche Orlando Bloom e Keira Knightley potrebbero far parte della compagnia, proprio per la presenza del loro figlio e per ricollegarsi al finale del quinto film. Inoltre, per arricchire il cast di personaggi femminili, insieme a Margot Robbie, la Disney ha considerato di inserirvi anche Karen Gillian (attrice dei Guardiani della Galassia) ed Emma Watson (dai film Harry Potter). Ma è ancora tutto da definirsi.

Il produttore Jerry Bruckheimer ha affermato che vorrebbero scrivere due diverse sceneggiature: una con protagonista Margot Robbie e una con gli altri attori “storici” del cast. La risposta si conoscerà solo in futuro.

Johnny Depp: sì o no?

Adesso affrontiamo la domanda più spinosa di tutte e che ognuno di noi si è posto: Johnny Depp farà parte del futuro cast oppure no? Ancora oggi si hanno delle perplessità in merito (sebbene ci siano diverse dichiarazioni che invaliderebbero ogni dubbio).

Alcuni fan vorrebbero Depp fuori dal cast, mentre altri sostengono che senza Jack Sparrow non esiste nessun Pirati dei Caraibi. Nel 2018 il capo produzione Sean Bailey ha dichiarato che avrebbe voluto “portare una nuova energia e vitalità” alla saga, confermando che Jack Sparrow non ne farà più parte.

Però potrebbe essere citato dagli altri personaggi come protagonista delle sue avventure divenute ormai leggende e tramandate tra i pirati. Anche il produttore Jerry Bruckheimer ha affermato che non c’è alcuna intenzione di riportare sul set il Capitano Jack Sparrow.

Infatti, Depp, negli ultimi anni, ha avuto problemi sia personali che legali. E sebbene sia uscito vittorioso dallo scontro legale contro l’ex moglie Amber Heard (che lo aveva accusato di violenze domestiche) la sua carriera e reputazione ne sono uscite più deboli e inesorabilmente compromesse.

Chi sono i produttori di Pirati dei Caraibi 6?

Dando un’occhiata ai produttori, ritroviamo la Disney che, come sempre, sarà la casa di produzione del (o dei) futuri film con Ted Elliot, che ha scritto i primi quattro capitoli della saga, e Craig Mazin, scrittore del terzo e quarto film degli Scary Movie e del secondo e terzo capitolo della trilogia di Una notte da leoni. Inoltre, come già detto, Christina Hodson, sceneggiatrice del film Birds of Prey, lavorerà ad un altro progetto, diverso da quello di Elliot e Mazin. Si tratterà, dunque, di una sorta di spinoff quasi completamente al femminile.

Per riassumere, se tutte queste notizie risulteranno vere, avremo, in un futuro ancora da definire, non uno, ma ben due film di Pirati dei Caraibi: uno che segue la trama originale della saga e l’altro che inizia una storia completamente nuova.

Quello che possiamo fare è aspettare delle notizie più concrete, magari un trailer, e vedere cosa uscirà fuori dalle menti di tutti questi registi e produttori. Sperando sempre che non stravolgano troppo i personaggi già noti e che facciano un buon lavoro con quelli nuovi.

Quindi, incrociamo le dita, consultiamo la mappa, orientiamo la bussola e aspettiamo il via per levare l’àncora e partire per un altro viaggio verso i sette mari. E oltre.