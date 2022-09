Cosa succederà a Jane Foster dopo Thor: Love and Thunder

Anche se potrebbe sembrare che il tempo di Jane Foster nel MCU sia finito per sempre dopo Thor: Love and Thunder, c’è ancora molto altro che potrebbe fare.

Con l’uscita di Thor: Love and Thunder, una grande domanda è cosa succederà a Jane Foster. In apparenza, Love and Thunder rappresenta un finale conclusivo, se non agrodolce, per la storia di Jane nel MCU, ma potrebbe non essere così. Guardando ai fumetti, da cui i film di Thor traggono già forte ispirazione, è facile farsi un’idea di ciò che potrebbe accadere a Jane nelle future puntate del MCU.

Dopo la diagnosi di cancro terminale, Jane Foster ha usato un Mjolnir rigenerato per cercare di curarsi. Purtroppo, se da un lato il Mjolnir le restituiva la forza ogni volta che lo usava, dall’altro ogni utilizzo cancellava la chemio dal suo corpo e faceva progredire il cancro ancora più velocemente. Jane decise comunque di continuare a usare il Mjolnir come Mighty Thor del MCU, perché voleva usare il poco tempo che le rimaneva per fare qualcosa di importante, e alla fine muore aiutando Thor a fermare Gorr e salì al Valhalla.

Thor: Love and Thunder si è concluso con la morte di Jane Foster, ma potrebbe esserci altro in serbo per lei nel MCU. Al momento non si sa se Jane apparirà o meno nei prossimi episodi del MCU, tuttavia, grazie ai vari eventi dei fumetti, è possibile ipotizzare cosa potrebbe accadere a Jane se il personaggio dovesse avere ancora un ruolo nella saga del multiverso del MCU.

Come ha fatto Jane Foster a tornata in vita nei fumetti?

Anche se Jane Foster è attualmente morta nel MCU, questo non sarebbe necessariamente un problema, soprattutto perché è già morta nei fumetti. Nel finale di Mighty Thor Vol. 5: The Death Of The Mighty Thor, Jane ha ceduto al cancro dopo essere diventata Mighty Thor per sconfiggere il Mangog, ma Thor e Odino sono riusciti a riportarla in vita sfruttando il potere del Dio della Tempesta, il temporale cosmico che risiede all’interno di Mjolnir.

Sebbene non si sappia se il Dio della Tempesta esista nel MCU, il punto principale della rinascita di Jane è che Thor ha unito i suoi poteri a quelli di Odino per riportarla in vita, e questo sarebbe abbastanza facile da far funzionare nel MCU. Certo, anche l’Odino di Anthony Hopkins è morto, ma dovrebbe trovarsi nel Valhalla proprio come Jane e, supponendo che abbia ancora i suoi poteri, non dovrebbero esserci problemi.

Come Jane Foster torna a essere un supereroe nei fumetti

Dopo la sua rinascita, Jane Foster si è ritirata dall’attività di supereroe e si è concentrata sulla sua chemioterapia fino alla storia della Guerra dei Regni. Per aiutare Thor a salvare Odino e Frigga da Malekith, Jane è tornata a essere Mighty Thor utilizzando il Mjolnir dell’Universo Ultimate Marvel. Quella versione di Mjolnir si frantumò nella battaglia finale, ma i suoi frammenti si riformarono in Undrjarn l’arma universale, un martello magico che poteva trasformarsi in qualsiasi arma desiderata da Jane.

Jane Foster, interpretata nel MCU da Natalie Portman, inizialmente non aveva bisogno di Undrjarn, ma la situazione cambiò quando vide Thor piangere la morte dei Valkyrior all’indomani della storia. Rendendosi conto che qualcuno doveva continuare a svolgere il proprio compito di traghettare i morti nell’aldilà, Jane, con il cancro ormai in remissione, è diventata Valchiria ed è tornata a essere una supereroina.

Ora Jane si è riunita agli Avengers per aiutarli a combattere i Maestri del Male Multiversali, un gruppo di versioni alternative di supercriminali provenienti da tutto il multiverso, e il Consiglio del Rosso, una versione alternativa di Mefisto, nel tentativo di conquistare il multiverso.

Tutto ciò fornisce un’idea perfetta di ciò che Jane Foster potrebbe fare se tornasse in vita nel MCU. Con la Valchiria di Tessa Thompson ancora in veste di Re di Nuova Asgard, tecnicamente non ci sono più valchirie nel mondo, quindi questo sarebbe un buon motivo per Jane di diventare una di loro.

Per quanto riguarda il modo in cui otterrebbe l’Undrjarn l’arma universale, sarebbe abbastanza semplice farlo esistere già nel MCU, ma mantenere le sue origini iniziali di essere stato creato da un Mjolnir alternativo potrebbe funzionare per collegarsi all’attuale esplorazione del MCU nel multiverso.

Anche se Thor: Love and Thunder si è concluso con la morte di Jane Foster, questo non significa necessariamente che abbia chiuso con il MCU. In base ai fumetti, sarebbe più che plausibile che Jane tornasse in vita con l’aiuto del Thor di Chris Hemsworth e, se ciò accadesse, potrebbe anche continuare a essere un supereroe a sé stante. Non è ancora possibile sapere se Jane tornerà nel MCU, ma perlomeno ci sarà parecchio di cui occuparsi se ciò dovesse accadere.