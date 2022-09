She-Hulk: Attorney at Law, finalmente ha trovato la sua strada. Recensione episodio 5

Il quinto appuntamento con She-Hulk della Marvel riesce finalmente a stare in piedi da solo, grazie a un episodio tra i più divertenti e il convincenti della serie.

Come molte (la maggior parte?) delle altre commedie di mezz’ora, She-Hulk: Attorney at Law ha avuto bisogno di qualche episodio per assestarsi nel suo percorso. Tra la controversa narrazione che rompe la quarta parete e l’adozione di un umorismo volutamente vasto che spazia dall’autoironia al disagio, la serie si è decisamente affermata come qualcosa di molto diverso da tutto ciò che l’Universo Cinematografico Marvel ha preceduto. Ma con l’arrivo del quinto episodio, She-Hulk sembra finalmente pienamente sicura del tipo di show che vuole essere.

Anche se la rivelazione del nuovo costume di Daredevil dominerà probabilmente la maggior parte delle discussioni post-episodio di questa puntata – e ha senso, siamo tutti ansiosi per il ritorno di Matt Murdock, soprattutto perché questo episodio lascia intendere che la versione Netflix del personaggio è ancora valida – “Verde e Single” è la puntata più convincente della serie, usa la trama più ampia per dire qualcosa di significativo sul percorso di Jen Walters come supereroe.

Il fatto che lo faccia in modo incredibilmente ridicolo è ormai un fatto assodato, ma c’è qualcosa di rinfrescante nel modo in cui She-Hulk ha deciso di sfruttare appieno il suo marchio unico di femminismo da supermercato e il suo fascino da pasticciona senza scusarsi.

L’atteso ritorno di Titania, l’influencer dotata di superpoteri interpretata da Jameela Jamil, contribuisce a creare quella che sarà chiaramente la principale antagonista della serie ma, soprattutto, dà il via a una storia sorprendentemente ricca di sfumature sull’identità e l’accettazione di sé.

Jen Walters non ha mai voluto essere un supereroe, ha acquisito i poteri di Hulk per puro caso, è stata soprannominata She-Hulk a grande richiesta ed è stata costretta ad abbracciare pubblicamente la sua identità segreta per tenersi un lavoro di cui aveva disperatamente bisogno.

Per gran parte della serie fino ad oggi, l’abbiamo vista risentire e disprezzare le sue capacità, abbracciandole con riluttanza solo quando era necessario per risolvere un problema o per proteggersi (così come sembrava divertirsi a picchiare a sangue una banda di sfigati un paio di episodi fa). Ma essendo costretta a difendere quell’identità in tribunale, Jen è costretta a riflettere su cosa significhi essere She-Hulk e su quanto quel soprannome abbia significato per lei.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginarsi che i diritti commerciali per il marchio avrebbero dato vita a una storia avvincente o anche lontanamente divertente, ma la decisione di Tatiana di mettere sotto copyright il nome She-Hulk per utilizzarlo nella sua linea di prodotti di bellezza truffaldini costringe Jen non solo a difendere il suo marchio in tribunale, ma anche a confrontarsi con il fatto che She-Hulk è diventata una parte intrinseca della sua persona.

Forse non ha mai voluto essere una supereroina, ma è evidente che ora è così che il mondo la vede e, cosa ancora più importante, come lei sta iniziando a vedere se stessa.

Si sarebbe potuto fare a meno di questa rivelazione arrivata dopo un’intensa umiliazione pubblica sottilmente condita dall’affermazione misogina che Jen, in quanto se stessa, è in qualche modo inferiore al suo alter ego supereroe? Probabilmente sì. Ma questa mezz’ora fa sperare che la prima stagione di She-Hulk si stia sviluppando verso l’idea che Jen e She-Hulk siano semplicemente due metà di una stessa entità e che, man mano che abbraccerà la sua nuova identità e tutto ciò che essa comporta, l’imbarazzo scomparirà.

In particolare, “Verde e Single” è il primo episodio di She-Hulk che non presenta camei a sorpresa o guest star e, di conseguenza, è la prima volta che si ha la sensazione che la serie abbia una propria identità chiara e mirata. Certo, il suo umorismo è ancora profondamente cringe – Jen ha davvero bisogno di lavorare sul suo profilo per appuntamenti, e troppe battute coinvolgono ancora il suo aspetto fisico – ma l’atmosfera generale è quanto di più coerente ci sia mai stato finora.

Per la prima volta, She-Hulk non ha bisogno di Bruce o Wong per far funzionare la sua trama centrale e l’assenza di tutte le guest star speciali dà finalmente al resto dell’eccellente cast la possibilità di brillare.

Dopo un’apparizione a sorpresa all’inizio della stagione, la beniamina dei fan di Hamilton, Renee Elise Goldsberry, fa il suo debutto nel ruolo di Mallory Brook, la collega di Jen nella Divisione Legale dei Superumani, e anche se al momento sappiamo ben poco di lei, il suo atteggiamento non scontato è un gradito punto d’appoggio che aiuta anche a delineare ulteriormente il mondo professionale di Jen. +

Dopo diversi episodi in cui ha fatto solo battute al fianco della protagonista, la sua migliore amica Nikki Ramos ha finalmente la possibilità di portare avanti una parte dell’episodio da sola, in una sottotrama che non solo mette in evidenza l’affascinante chimica che Ginger Gongonza ha praticamente con tutti quelli con cui entra in contatto, ma le permette di svolgere uno dei compiti più importanti e necessari per qualsiasi serie di supereroi: procurarsi il costume.

Certo, l’introduzione dello stilista clandestino Luke è essenzialmente poco più che un veicolo per portare Daredevil in questa serie, ma l’atteggiamento sdegnoso di Griffin Matthews è azzeccato e l’assoluta mancanza di interesse di Jen per i costumi tradizionali degli eroi è in linea col contesto.

Ammettiamolo, la prossima settimana sarà così bello (si spera) vedere She-Hulk con un vestito nuovo di zecca e magari meno grigio. Inoltre è stato molto curioso vedere Nikki e Pug esplorare il mondo clandestino del merchandising dei supereroi (The Avongers!!). Ci sono tante domande che sorgono: esiste una versione di Canal Street in questa New York che vende giubbotti della Vedova Nera o mantelli di Stephen Strange contraffatti?