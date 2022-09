Lo spinoff di The Boys, Gen V celebra la fine delle riprese con nuove immagini

Nonostante le telecamere abbiano concluso le riprese, stiamo ancora aspettando che venga rivelata la data della première.

Anche se le telecamere hanno appena iniziato a girare per la quarta stagione di The Boys di Prime Video, le riprese della prima stagione della serie spinoff Gen V sono ufficialmente terminate. La serie originale ha pubblicato su Twitter la notizia bomba insieme a quattro foto del cast sul set del prossimo show.

Gen V seguirà le vicende di un gruppo di studenti che studiano all’Università Godolkin, una scuola privata per persone dotate di capacità sovrumane. Grazie all’aiuto dei docenti, impareranno a perfezionare le loro abilità e a usarle (si spera) a fin di bene.

Il cast è composto da una lista di volti noti, tra cui Lizze Broadway (The Rookie), Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters), Jaz Sinclair (Le terrificanti avventure di Sabrina), Chance Perdomo (Le terrificanti avventure di Sabrina), Sean Patrick Thomas (Cruel Intentions, Save the Last Dance), Shelley Conn (Bridgerton), London Thor, Derek Luh, Asa Germann (Two Little Boys), Patrick Schwarzenegger (The Staircase – Una morte sospetta della HBO), Marco Pigossi (Tidelands) e Alexander Calvert (Supernatural).

Sebbene non si sappia molto sulla trama specifica, sappiamo che gli eventi della terza stagione di The Boys saranno legati agli avvenimenti quotidiani della scuola. Ciò significa che sentiremo parlare molto del ritorno di Soldier Boy interpretato da Jensen Ackles, così come dello scossone politico e delle divisioni create da Patriota interpretato da Antony Starr. Poco più di una settimana fa, inoltre, ci è stata mostrata una foto del set che ci ha permesso di dare una sbirciatina all’interno della scuola stessa.

Creata da Michele Fazekas e Tara Butters, la coppia ha già collaborato alla realizzazione del thriller drama della ABC, Emergence. Entrambe sono anche produttrici esecutive insieme a una lunga lista di nomi coinvolti in The Boys e nel suo progetto animato spinoff, The Boys Presents: Diabolical, tra cui Craig Rosenberg, Eric Kripke, Seth Rogen, Garth Ennis, Darick Robertson, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Michaela Starr, Sarah Carbiener, Erica Rosbe, Aisha Porter-Christie, Judalina Neira e Zak Schwartz.

Per i più attenti, Gen V avrà come protagonista l’ex alunno di Supernatural Calvert, che rappresenta un altro membro del cast della longeva serie creata da Kripke e apparirà nel suo nuovo universo. Oltre all’interpretazione di Ackles di Soldier Boy nella terza stagione, è stato recentemente rivelato che Jeffrey Dean Morgan apparirà nella quarta, aggiungendo così un altro attore di Supernatural alla lista dei candidati.

Al momento non è stata rivelata alcuna data di messa in onda, ma restate sintonizzati per ulteriori informazioni.