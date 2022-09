Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, iniziamo ad aver bisogno di risposte. Recensione episodio 4

Elrond e Durin ritornano nello show mentre tutte le strade sembrano portare a Sud. Tante trame che si incastrano m a un po’ troppo a rilento, servono risposte al più presto.

Il tema dei genitori e dei figli è un filo conduttore di questa settimana de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere. E anche i temi del rischio e della sicurezza. Lo vediamo chiaramente nel sogno di Míriel durante le scene iniziali, in cui saluta una stanza piena di bambini prima che la Grande Onda arrivi e distrugga la città. Il sogno della “Grande Onda” è ricorrente per Tolkien stesso. Il sogno è stato trasmesso a Faramir ne Le due torri, quindi è molto appropriato che appaia prima in questa sede.

La paura di Míriel che questo sogno si avveri la mette in conflitto con il padre malato e non vuole fidarsi di Galadriel. Nel frattempo, il principe Durin corre dei rischi che portano sia ricompensa che pericolo, che il padre non ritiene valgano la pena. Theo sta correndo dei pericoli che potrebbero portare alla morte sua e di sua madre, mentre Isildur si lascia distrarre e delude coloro che lo circondano, compreso Elendil.

Tutte queste storie implicano il difficile equilibrio tra rischiare o non rischiare, come dimostra il problema di Míriel, anche conoscere il (possibile) futuro non può sempre aiutare a prendere decisioni nel presente, ma c’è il suggerimento che ascoltare la saggezza dei propri antenati è di solito una buona idea.

I genitori, nel frattempo, sono motivati quasi esclusivamente dal desiderio di proteggere i propri figli e quelli degli altri, con la povera Míriel che sperimenta entrambi gli aspetti contemporaneamente, non volendo ascoltare il padre malato e cercando disperatamente di proteggere i bambini (e gli adulti) di Númenor.

Ci sono anche riferimenti ai padri di Elrond e Galadriel. Lei viene definita “figlia di Finarfin” dai Númenoreani, mentre Elrond parla di suo padre Eärendil con Celebrimbor e con Durin. In questi casi, le grandi gesta dei genitori mettono in ombra i figli, offrendo sia ispirazione che uno standard impossibile da raggiungere, cosa che ovviamente pesa soprattutto su Elrond.

In questo episodio si muovono ulteriormente alcuni dei fili principali della trama, sembra che il misterioso manufatto che gli Orchi stanno cercando possa essere un palantír. Tali oggetti sono stati leggermente modificati rispetto al racconto di Tolkien. Nei libri, ci sono alcuni palantíri in circolazione durante la Seconda Era, uno dei quali appartiene al padre di Elendil, ed è lui a portarne sette nella Terra di Mezzo. Vengono usati per la telepatia e la comunicazione, sebbene Sauron li usi anche per mostrare solo verità limitate a Saruman e a Denethor per corromperli ne Il Signore degli Anelli.

Qui il palantír sembra funzionare più come lo Specchio di Galadriel de La Compagnia dell’Anello, mostrando “molte visioni” che Galadriel dice “potrebbero non realizzarsi mai”. Ci viene anche detto che ce n’erano solo sette e che gli altri sei sono già stati “persi o nascosti”. Stando così le cose, sembra probabile che gli Orchi stiano cercando un palantír.

Come già accaduto negli episodi precedenti, anche questa ora di show è incredibilmente bella a livello visivo, ma si muove a un ritmo più lento di un iceberg, la serie continua a soffrire di una cronica mancanza di eventi concreti.

Incontriamo il misterioso Adar il quale scompare di nuovo per la maggior parte dell’episodio. Theo sta ancora pensando di passare al Lato Oscuro. Il principe Durin sta per andare a Lindon, ma non è ancora partito. I Númenoreani hanno deciso di accompagnare Galadriel per andare ad aiutare le Terre del Sud, ma non sono ancora partiti. I Pelopiedi e probabilmente-Gandalf non sono nemmeno apparsi in questo episodio.

Prendendo la storia di Elrond e i Nani come esempio del problema, per i fan di Tolkien che conoscono il materiale di partenza, c’è un personaggio importante che non sembra essere ancora apparso (a meno che non sia nascosto) ed è centrale per la trama. Dopo quattro episodi, che fine ha fatto?

Per chi non ha familiarità con il testo di partenza, sembra che non stia accadendo quasi nulla. Se il mithril non significa nulla per voi e non conoscete la traccia di fondo della trama o cosa succederà quando i Nani “scaveranno troppo avidamente e troppo in profondità” (per citare La Compagnia dell’Anello), allora questa storia finora riguarda Elrond che collabora con alcuni Nani impegnati in un’attività estrattiva in una miniera. Non si tratta di un’opera di alta drammaticità!

La lentezza inizia a sfiorare il limite del ridicolo nella sequenza d’azione in cui Theo, Arondir e Bronwyn sfuggono a un esercito di Orchi, che viene presentata letteralmente al rallentatore. Le sequenze di battaglia al rallentatore possono essere un modo molto efficace per concentrarsi sulla tragedia della guerra, mostrando un personaggio che muore (come Haldir ne Le due torri) o facendo una riflessione generale sulla violenza e la perdita della battaglia (come la sequenza di apertura de Il gladiatore di Ridley Scott).

Ma una scena in cui tre personaggi principali si salvano per un pelo dalla morte dovrebbe essere un’eccitante scarica di adrenalina, ed è iniziata così con la simulazione della possibile perdita di un braccio da parte di Theo, rallentando il ritmo non si ottiene altro che un rallentamento della storia.

Possiamo solo presumere che questa tecnica sia stata ispirata dai film di Peter Jackson, visto che quest’ultimo l’ha usata spesso, soprattutto quando altri personaggi pensavano che un protagonista potesse essere morto (viene in mente Frodo pugnalato dal troll delle caverne). Ma se vogliamo essere del tutto onesti, per quanto quei film siano fantastici, Jackson ne ha fatto un uso un po’ eccessivo. Non è assolutamente necessario che venga utilizzata in una serie televisiva che ha già fatto un largo ricorso al rallentatore per le sequenze di Númenor.

A parte il ritmo lento, anche se la serie ha evitato di affrontare tutte e quattro le principali storyline in ogni episodio, si ha comunque l’impressione che ci siano un po’ troppi personaggi e trame da tenere sotto controllo, che a volte l’attenzione si concentri sulle storie meno interessanti. Questo è un problema soprattutto nella narrazione di Númenor, in quanto trascorriamo diverso tempo con il nuovo personaggio della serie, Eärien, e la sua relazione un po’ civettuola con il figlio di Pharazôn, ma pochissimo tempo con Pharazôn stesso. È un personaggio di cui abbiamo disperatamente bisogno di sapere di più.

Lo vediamo in giro a ripetere la retorica anti-immigrazione del mondo reale, ma abbiamo bisogno di sapere di più su ciò che vuole nel suo mondo. Finora sappiamo che non gli piacciono gli elfi, e questo è tutto. Lo show potrebbe davvero tagliare Eärien e dedicare un po’ più di tempo a Pharazôn.

Ci sono stati alcuni tocchi deliziosi in questo episodio, piccole cose che sono semplicemente piacevoli da vedere, come Elrond che usa la sua eccellente vista elfica per leggere le labbra durante la conversazione tra Durin e Disa.

Anche Ontamo, l’amico di Isildur, e soprattutto la principessa Disa forniscono un po’ di necessaria leggerezza quando sono sullo schermo. L’umorismo di Disa nei panni di una moglie paziente è piuttosto consolidato, ma è ben interpretato e rappresenta un cambiamento rinfrescante rispetto ai grandi discorsi e alle situazioni cupe.

Tuttavia, abbiamo un disperato bisogno di un po’ di movimento nelle principali storyline di questa stagione. Chi è l’Estraneo? Chi o cosa è Adar? Cosa sta facendo Pharazôn? Cosa stanno facendo Elrond e Celebrimbor e dov’è il personaggio che aspettiamo di vedere collaborare con loro?

Inoltre, quando si comincerà a parlare degli Anelli? Siamo già a metà della prima stagione, la serie deve iniziare a fornire al più presto delle risposte ad almeno alcune di queste domande.