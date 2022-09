House of the Dragon, il trailer dell’episodio 6 dà il benvenuto ai nuovi membri del cast

Giunto a metà stagione, House of the Dragon cambia marcia e introduce le versioni adulte di Rhaenyra e Alicent nel trailer del sesto episodio.

(*ATTENZIONE! Questo articolo contiene importanti SPOILER per la stagione 1 di House of the Dragon e per Fuoco e sangue di George R.R. Martin!*)

House of the Dragon prenderà una piega diversa la prossima settimana, poiché il trailer dell’episodio 6 accenna a un enorme salto temporale per dare il benvenuto a nuovi personaggi e membri del cast.

La serie HBO è un prequel di Game of Thrones e si basa sulla saga di Fuoco e sangue di George R.R. Martin, che racconta la guerra di successione dei Targaryen. I primi cinque episodi, ampiamente apprezzati dai fan di GoT, hanno gettato le basi per l’imminente dramma della famiglia Targaryen.

I protagonisti sono Paddy Considine nel ruolo di Re Viserys, Matt Smith in quello del fratello Principe Daemon, Rhys Ifans nel ruolo di Otto Hightower, Steve Toussaint in quello di Corlys Velaryon e Eve Best in quello di Rhaenys Targaryen. Inoltre, Milly Alcock ed Emily Carey hanno interpretato rispettivamente le versioni giovani della Principessa Rhaenyra e della Regina Alicent.

L’episodio 5, intitolato “We Light the Way”, ha mostrato Rhaenyra che finalmente accetta un matrimonio di convenienza con suo cugino, Laenor Velaryon (Theo Nate). Re Viserys organizza un banchetto di nozze per la giovane coppia, che si conclude con un macabro spargimento di sangue.

La Guardia del Re e amante di Rhaenyra, Ser Criston Cole, afflitto da sensi di colpa e frustrazione, uccide brutalmente l’amante segreto di Laenor, Ser Joffrey Lonmouth (Solly McLeod), davanti a tutti gli invitati. Rhaenyra e Laenor sono quindi costretti a continuare le loro promesse nuziali pochi istanti dopo il tragico incidente. È una cerimonia di chiusura appropriata per la prima parte della serie, poiché House of the Dragon cambia marcia a metà stagione.

Il trailer della HBO per l’episodio 6, condiviso sul canale YouTube di Game of Thrones, conferma che la seconda parte della serie inizierà circa 10 anni dopo e introdurrà una serie di nuovi membri del cast. Emma D’Arcy e Olivia Cooke faranno il loro debutto nei panni delle adulte Rhaenyra e Alicent, e il trailer inizia con le ex amiche che si affrontano in un gelido incontro al piccolo consiglio del Re.

Il teaser si concentra poi sui figli delle due donne, che avranno un ruolo chiave nell’imminente guerra civile. Il Principe Aegon II è ora un adolescente, interpretato dall’attore Tom Glynn-Carney. Anche Laena Velaryon è ormai molto più grande ed è interpretata dall’attrice svedese Nanna Blondell. La si vede inoltre avere un figlio e cavalcare un drago (presumibilmente Vhagar) insieme al Principe Daemon.

È interessante notare che Considine ha dimostrato grandi capacità recitative nel rappresentare il passare del tempo e ciò che la politica e i drammi familiari hanno fatto sull’invecchiamento di Viserys. Nel nuovo trailer, l’attuale re Targaryen appare più fragile ed esausto che mai. Non si sa quanto tempo abbia prima di morire e scatenare la guerra di successione Targaryen, ma sembra che House of the Dragon si stia tuffando direttamente negli eventi che porteranno alla cruciale guerra civile.

Con l’arrivo dei nuovi membri del cast, i fan dovranno dire addio ad alcuni dei suoi attori più importanti, l’interpretazione di Alcock nel ruolo della giovane Rhaenyra è stata a dir poco stellare, e ci si aspetta che D’Arcy renda il personaggio ancora più avvincente.

Detto questo, i fan che si sono divertiti a guardare il conflitto che si svolge nel Westeros medievale possono aspettarsi che le cose si facciano più eccitanti a partire dalla prossima settimana.

A differenza di Game of Thrones, la serie prequel punta a un ritmo più veloce in termini di narrazione. House of the Dragon ha presentato dei salti temporali tra i primi cinque episodi, ma l’episodio 6 sarà il più grande. Mentre lo show dà il benvenuto ai suoi nuovi personaggi, gli spettatori vedranno sicuramente più morti, drammi e draghi nei prossimi episodi.