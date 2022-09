House of the Dragon, le immagini dell’episodio 6 rivelano numerosi cambiamenti d’epoca

La HBO rilascia diverse nuove immagini dell’episodio 6 di House of the Dragon per mostrare i numerosi cambiamenti di età che si verificheranno con il salto temporale di 10 anni.

Dopo la première di appena un mese fa, House of the Dragon inizia circa 200 anni prima degli eventi di Game of Thrones, in un periodo in cui la contesa per il controllo del Trono di Spade è più che mai conflittuale. Tra i principali protagonisti dell’ultimo conflitto tra occidentali ci sono l’anziano re Viserys Targaryen, il principe Daemon, la principessa Rhaenyra, la regina Alicent Hightower, ser Otto Hightower, lord Corlys Velaryon e ser Criston Cole.

Paddy Considine guida il cast di House of the Dragon insieme a Matt Smith, Milly Alcock, Emily Carey, Rhys Ifans, Steve Toussaint e Fabien Frankel.

Nel caso di Alcock e Carey, hanno interpretato rispettivamente i ruoli centrali di Rhaenyra e Alicent, tracciando le prime mosse dei personaggi nel periodo che precede il leggendario conflitto della Danza dei Draghi.

Da tempo si sapeva che a metà della prima stagione di House of the Dragon si sarebbe verificato un salto temporale di 10 anni e che questi giovani attori, insieme ad altri, sarebbero stati sostituiti. Adesso, i trailer, le clip e le immagini dell’episodio 6 di House of the Dragon hanno rivelato alcuni degli attori più grandi che si uniranno allo show nel prossimo episodio.

A pochi giorni dalla première, la HBO rilascia diverse nuove immagini dell’episodio 6 di House of the Dragon. Le foto rivelano uno sguardo ai molteplici cambiamenti di età che stanno per arrivare, tra cui spiccano Emma D’Arcy nel ruolo della Principessa Rhaenyra e Olivia Cooke in quello della Regina Alicent, anche se ci sono molti altri volti nuovi da vedere.

Oltre a Rhaenyra e Alice a giocare un ruolo fondamentale nella Danza dei Draghi sarà il Principe Aegon. Figlio primogenito di Re Viserys e della Regina Alicent, Aegon vanta presumibilmente la pretesa al trono con più forza di Rhaenyra e rappresenta una minaccia diretta per la Principessa.

Come si vede nell’immagine, la versione adolescente di Aegon sarà interpretata da Ty Tennant (figlio di David Tennant), che negli episodi precedenti veniva mostrato come un neonato. Anche la figlia di Viserys e Alicent è cresciuta: Evie Allen ha assunto il ruolo della principessa Helaena.

Il marito di Rhaenyra, Ser Laenor Velaryon, è stato sostituito da John Macmillan, mentre il Principe Daemon ha sposato Laena Velaryon, che ora sarà interpretata da Nanna Blondell. Questi cambiamenti non solo aiutano a far progredire House of the Dragon, ma danno anche un’idea di chi potrebbe diventare un personaggio importante nel conflitto in corso.

Oltre ai numerosi recastings, le immagini dell’episodio 6 di House of the Dragon rivelano alcuni nuovi giovani personaggi nati nel salto temporale di 10 anni. Si tratta delle due figlie di Daemon e Laena, Baela (Shani Smethurst) e Rhaena (Eva Ossei-Gerning). Proprio mentre il pubblico stava imparando a conoscere molti dei personaggi dello show e gli attori che li interpretavano, House of the Dragon procede adesso a un cambio di ruoli principali e all’inserimento di nuovi personaggi nella mischia.

Sarà interessante vedere come il pubblico risponderà a questi nuovi arrivi. La buona notizia è che una volta che gli spettatori si saranno abituati allo spostamento temporale di 10 anni, non ci saranno più grandi salti nel tempo in House of the Dragon per il prossimo futuro.