Terremoto Blasi, l’affronto pesantissimo a Noemi Bocchi: “Dalle stelle alle stalle”

Iniziano i primi paragoni tra Ilary Blasi e la nuova fidanzata di Totti, Noemi Bocchi e la conduttrice dell’Isola dei Famosi si lascia andare a dichiarazioni senza mezze misure. “Non c’è paragone”, si legge sul web. Vediamo cosa sta succedendo.

Totti e la Blasi creavano una coppia inseparabile e per molti continuerà ad essere così: difficile immaginare l’ex capitano della Roma senza la bella conduttrice e showgirl.

I due hanno creato un loro universo fatto di calcio, Isola dei famosi, gatti e tre splendidi bambini biondi. I fan si sono affezionati a quell’idea, ma il sogno si è distrutto e per alcuni è ancora difficile accettarlo.

Negli ultimi giorni, dopo l’intervista di Totti al Corriere della Sera, si è alzata la tensione e i più fedeli a Ilary hanno iniziato a fare paragoni con la nuova fidanzata di Totti, Noemi Bocchi.

Si sa, Ilary oltre ad essere tostissima e carismatica, è sempre stata di una bellezza disarmante. I fan sono molto affezionati a lei e la difendono anche ora, nonostante pendano su di lei pesanti accuse dettate da Francesco.

Infatti, sembrerebbe che il motivo del loro divorzio stia proprio nel mezzo e che Ilary – secondo quando dichiarato da lui – sarebbe stata la prima ad avere un amante.

Insomma, si tratta di una situazione in cui è ancora difficile attribuire le colpe, perché manca una versione. Ilary, infatti, non ha ancora parlato e tutti si aspettano che lo farà negli studi di Verissimo, dalla sua amica Silvia Toffanin.

I pesanti paragoni sul web

Questa estate Ilary ha parlato poco e non ha rilasciato dichiarazioni, ma ha portato i fan nelle sue vacanze da single dopo anni di matrimonio. Ha ripreso in mano la sua vita, viaggiato molto e passato del tempo di qualità con amici e famiglia. Il tutto è stato documentato su Instagram, dove non sono mancate foto in costume, nelle quali Ilary si mostra al mare in tutta la sua bellezza.

Sotto uno scatto in particolare, che ritrae Ilary mentre prende il sole in costume, probabilmente su un catamarano, il web si è scatenato facendo pesanti paragoni con Noemi Bocchi. Una reazione di massa che testimonia quanto i fan affezionati alla Blasi non riescano ad abbandonare l’idea della coppia che formava con Totti.

I commenti più quotati sono: “Cosa si è perso”, “Non c’è paragone con Noemi”, “Imparagonabile”, “Unica”, “Molto più bella” e così via… l’affronto è pesantissimo, chissà che ci saranno repliche.

Insomma, tutti sembrano accordare sul fatto che Ilary sia imbattibile.