Tenebre e Ossa 2, il teaser accenna a una grande storia tratta dal terzo libro

Lo sneak peek della seconda stagione di Tenebre e Ossa contiene un breve scorcio di un’ambientazione che potrebbe essere la base di una grande storia.

Il primo trailer della seconda stagione di Tenebre e Ossa è stato diffuso durante l’evento TUDUM 2022 di Netflix e potrebbe già far pensare a una grande storia del terzo libro. La prima stagione è stata un successo per Netflix, uno dei soli tre show nella storia di Netflix a rimanere nella Top 10 durante i primi 12 giorni dal rilascio.

La serie ha attirato molti nuovi spettatori, ma è stata aiutata da una fanbase preesistente che aveva già letto la serie di libri. Sebbene Tenebre e Ossa si stia avvicinando solo alla seconda stagione, chi ha familiarità con i libri sa che il terzo libro, Rovina e ascesa, inizia con un drastico cambiamento delle situazioni.

La prima stagione ha fatto un ottimo lavoro nell’adattare la trilogia del Grishaverse di Leigh Bardugo, tenendo conto anche dell’inserimento dei Corvi della duologia Sei di Corvi in una storia completamente originale. La seconda stagione sarà probabilmente più o meno la stessa, apportando alcune modifiche al racconto originale, pur rimanendo in gran parte fedele alla narrazione.

È quindi probabile che al momento del finale della seconda stagione di Tenebre e Ossa, la storia sarà notevolmente diversa da quella dei libri, come del resto lo è stata la prima stagione. Tuttavia, lo spaccato ha lasciato intendere che almeno una grande trama di Rovina e ascesa verrà mantenuta nello show.

(*Attenzione: Spoiler per i libri 2 e 3 della trilogia dei Grisha, Assedio e tempesta e Rovina e ascesa*).

In uno spezzone, il teaser della seconda stagione mostra brevemente Nikolai (Patrick Gibson), Tolya (Lewis Tan) e un terzo uomo mentre trasportano una lanterna e attraversano un tunnel allagato. Nei libri viene rivelato che dietro la Royal Chapel di Os Alta, che si trova circa a metà strada tra il Grande Palazzo della famiglia Lantsov e il Piccolo Palazzo dei Grisha, c’è un tunnel segreto che conduce sottoterra.

Questo fa parte di una rete di gallerie e caverne che portano alla cosiddetta Cattedrale Bianca, una caverna sotterranea di dimensioni enormi. Diventa una roccaforte per Alina (Jessie Mei Li) e i suoi seguaci, permettendo loro di non essere scoperti dal Darkling (Ben Barnes) e dalle sue creature d’ombra nichevo’ya – anche se in seguito diventerà anche una sorta di prigione, come quasi certamente si vedrà nella terza stagione di Tenebre e Ossa.

La Cattedrale Bianca sarà presente in Tenebre e Ossa 2?

L’inquadratura nel teaser è stata incredibilmente veloce, non è escluso che il tunnel non sia quello che conduce alla Cattedrale Bianca, tuttavia, il fatto stesso che il video abbia mostrato il tunnel è un buon segno del fatto che la caverna e il sistema di grotte avranno un ruolo importante nella serie.

La Royal Chapel, che non viene menzionata nel primo libro o nella prima stagione della serie, diventa un’ambientazione importante in Assedio e Tempesta, è probabile che ciò avvenga anche nella seconda stagione, anche se la stessa Cattedrale Bianca sarà probabilmente conservata per la terza stagione, se dovesse essere realizzata.

Questo lascia intendere anche che il personaggio dell’Apparat (Kevin Eldon), che nella prima stagione si limitava ad essere inquietante, avrà un ruolo più importante nella seconda stagione, proprio come nei libri. È un personaggio affascinante, anche se odioso, la cui zelante pietà nasconde una mente politica calcolatrice e manipolatrice.

Riesce a essere allo stesso tempo alleato e antagonista e, con Alina ormai lontana dal Piccolo Palazzo e Os Alta in vista della seconda stagione, è molto probabile che in questa l’Apparat faccia la sua mossa. Resta da vedere cosa significhi per la terza stagione di Tenebre e Ossa, ma è del tutto probabile che la Cattedrale Bianca e la sua trama ne costituiranno una parte importante.