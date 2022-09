Hocus Pocus 2, una nuova clip mostra le sorelle Sanderson raggirate dai nuovi personaggi

La Disney condivide una nuova clip di Hocus Pocus 2, dove mostra le sorelle Sanderson ingannate dai nuovi personaggi, Becca e Izzy, dopo essere risorte.

L’attesissimo sequel di Hocus Pocus vede il ritorno delle sorelle Sanderson, tre streghe intenzionate a rimanere giovani per sempre. Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker hanno ottenuto un posto speciale nella storia dei film di Halloween per le loro interpretazioni malvagie e stravaganti nel film del 1993. Per la gioia del pubblico, tutte e tre sono state riportate nel sequel, così come la star Doug Jones.

Diretto da Anne Fletcher, Hocus Pocus 2 vede un nuovo gruppo di studenti del liceo di Salem – Becca (Whitney Peak), Cassie (Lilia Buckingham) e Izzy (Belissa Escobedo) – accendere la Candela della Fiamma Nera ed evocare inavvertitamente le streghe Sanderson. Il film presenta anche l’introduzione delle star Sam Richardson e Hannah Waddingham nell’universo Disney.

Con l’avvicinarsi della data di uscita del film, in streaming il 30 settembre, la Disney continua a stuzzicare il pubblico rilasciando nuove clip.

Ora rilascia un filmato piuttosto importante che mostra le sorelle Sanderson ingannate da Becca e Izzy. La spassosa scena, che sembra svolgersi subito dopo che i liceali accendono la candela della fiamma nera e riportano in vita le streghe, si intitola “Forty” e crea una dinamica piuttosto intrigante tra le streghe e i nuovi personaggi.

Come i nuovi personaggi di Hocus Pocus 2 si collocano rispetto a Max, Dani e Allison

Il filmato di Hocus Pocus 2 sembra indicare come le sorelle Sanderson finiscano per fare razzia nei Walgreens, un chiaro cenno al primo Hocus Pocus, Winnie esorta le sorelle a uccidere immediatamente un adolescente. Becca e Izzy si distraggono rapidamente, fingendo di essere loro stesse le più grandi fan delle Sanderson e le divoratrici di anime. Il momento ricorda quello in cui Dani Dennison (Thora Birch) cerca di ingannare le streghe dopo averle riportate in vita nel primo film.

Anche se le bugie scelte e le situazioni generali sono molto diverse, si crea un sottile legame tra i cast più giovani di Hocus Pocus.

Becca e Izzy affronteranno le sorelle Sanderson ingannandole, proprio come Max (Omri Katz), Dani e Allison (Vinessa Shaw) hanno fatto per gran parte del film originale. Imbrogliare le streghe, non abituate agli usi moderni, è un terreno fertile per la commedia.

Questa clip mostra già da sola quanto sarà divertente vedere le sorelle Sanderson prese in giro. Ciò che cambia la dinamica questa volta è il fatto che anche Becca è una strega in erba. A differenza del trio degli anni ’90, gli eroi del sequel hanno un vantaggio se combattono con la stregoneria, dando così a Hocus Pocus 2 una vera e propria battaglia tra bene e male.