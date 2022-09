Moonage Daydream, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

Al cinema arriva Moonage Daydream il documentario sulla “più grande rockstar di sempre”, David Bowie.

“C’è un uomo delle stelle che aspetta in cielo, vorrebbe venire e incontrarci, ma pensa che potrebbe scioccarci”. L’alieno torna sulla terra per trasportarci nel suo universo a distanza di sei anni dalla sua scomparsa. Un’assenza ingombrante, per chi David non è mai andato via, e adesso potrà riscoprirlo nel nuovo film di Brett Morgen che riporta sulla scena il mito di David Bowie come non è mai stato fatto prima d’ora.

Protagonista di moltissimi documentari, alcuni più deludenti di altri, questa volta David si narra da solo: il regista si distacca dallo stile tipico del documentario e realizza quella che da Siddhant Adlakha di IndieWire è stata definita “un’esperienza sensoriale più che di un semplice racconto”.

Cosa ci racconta Moonage Daydream, la trama

Il film, scritto, diretto e prodotto da Brett Morgen e co-prodotto da Andrew Murray già acclamato dalla stampa come “un’odissea cinematografica coinvolgente e interattiva”, ci regala un viaggio musicale che è a tutti gli effetti un viaggio nella mente del genio mutante, dell’incarnazione di tutte le fascinazioni e le contraddizioni del rock, di un vero e proprio dandy.

Produttore musicale del film è Tony Visconti, il produttore di lunga data di Bowie. Il film mette in risalto le epoche glam rock e il periodo berlinese, ponendo l’attenzione in particolar modo su uno dei personaggi più popolari Ziggy Stardust, tanto che il titolo stesso del film, Moonage Daydream, rimanda alla canzone dell’album omonimo al personaggio, una rockstar aliena bisessuale che salverà la Terra dalla sua imminente rovina.

“Sin da quando avevo 16 anni ero determinato ad avere le più grandi avventure che una persona potesse mai avere”.

Data di uscita di Moonage Daydream

Moonage Daydream è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes del 2022. È uscito nelle sale degli Stati Uniti il 16 settembre 2022, mentre in Italia è stato trasmesso dal 15 al 21 settembre in IMAX e il 26, 27 e 28 settembre sarà disponibile in tutti i cinema.

Bowie e i suoi centomila volti

Dal Maggiore Tom a Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Halloween Jack, Il Duca Bianco e infine Il profeta cieco, i suoi personaggi sono il diaframma che frappone tra sé e il mondo, ma anche le testimonianze più verosimili della sua personalità.

Moonage Daydream ci mostra come il personaggio più sovrannaturale e camaleontico del pop Britannico abbia stravolto l’intera scena musicale dell’epoca fino ai giorni nostri e come abbia sfidato i limiti della società in cui è nato, trascendendo le convenzioni sociali e di genere. Bowie ha avuto un impatto in tutti i campi della cultura popolare: dall’arte alla moda, dalla fotografia alla letteratura.

La sua vita è stata un susseguirsi di maschere, di apollineo e dionisiaco, vita e morte. Nietzsche diceva che lo spirito apollineo e dionisiaco trovavano unione solo nella tragedia greca, a questa ragione, quello che Bowie ha realizzato era pura tragedia attica, ha messo in scena un’opera favolosa.

“Sei consapevole di un’esistenza più profonda, forse una rassicurazione temporanea sul fatto che, in effetti, non c’è inizio, né fine. E ti ritrovi a lottare per comprendere un mistero profondo”.

Quando è ambientato Moonage Daydream?

Il documentario ripercorre le esibizioni dal vivo e le interazioni con i media di Bowie tra il 1970 e il 1977, il suo periodo di massimo splendore.

Abbiamo un trailer?

Il trailer ufficiale di Moonage Daydream descrive le caratteristiche enigmatiche che David Bowie ha sempre rappresentato. Il suo stile artistico, spesso considerato eccentrico e travolgente, è messo in evidenza proprio in questa sequenza.

Se vi aspettate che questo film sia una sorta di biografia, potreste rimanere delusi perché non è affatto così. In realtà, il trailer offre un assaggio di ciò che ci si può aspettare dalla pellicola, ovvero come Bowie abbia cambiato il corso della cultura musicale in tutto il mondo e come abbia sfidato le norme sociali e di genere, molto prima che il mondo fosse pronto a parlarne.

Gli effetti sonori, luminosi e di animazione, come dimostra il trailer, sono straordinari e psichedelici al punto da farvi entrare in trance e farvi sentire proprio lì. Per riassumere, Moonage Daydream sembra una straordinaria esperienza audiovisiva che vi farà immergere nel mondo di Ziggy Stardust, come mai prima d’ora.