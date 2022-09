Enola Holmes 2, finalmente il nuovo trailer e mostra Millie Bobby Brown collaborare con Henry Cavill

Il primo trailer di Enola Holmes 2 è stato pubblicato da Netflix e mostra Enola interpretata da Millie Bobby Brown collaborare nuovamente con lo Sherlock di Henry Cavill.

Netflix rilascia ufficialmente un nuovo sguardo a uno dei suoi film più attesi del 2022 condividendo il primo trailer di Enola Holmes 2. Dopo diversi anni in cui Benedict Cumberbatch e Robert Downey Jr. erano impegnati a interpretare versioni di Sherlock Holmes, Netflix ha lanciato un potenziale franchise che ruota attorno alla sorella del detective, Enola Holmes.

Ha debuttato nel 2020 sul servizio di streaming e ha presentato al pubblico l’interpretazione di Millie Bobby Brown come giovane detective, il cast comprendeva anche Henry Cavill nel ruolo di Sherlock Holmes, Sam Claflin nel ruolo di Mycroft Holmes e Helena Bonham Carter nel ruolo della madre Eudoria.

Enola Holmes è diventato un grande successo per Netflix (dopo aver acquisito il titolo dalla Warner Bros. a causa del COVID-19) grazie al coinvolgimento di Millie Bobby Brown e alle ottime recensioni. All’epoca, il film ha registrato uno dei 10 maggiori debutti, e questo ha fatto sì che Enola Holmes 2 non abbia tardato a entrare in fase di sviluppo. Sebbene i dettagli della storia siano ancora tenuti nascosti, Netflix ha recentemente iniziato a promuovere Enola Holmes 2 condividendo varie immagini dei ritorni di Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Helena Bonham Carter.

Adesso ha fornito un altro importante aggiornamento sul sequel, condividendo il primo trailer di Enola Holmes 2 e abbiamo anche una data di uscita ufficiale, il 4 novembre.

Il filmato mette in evidenza il ritorno della Brown nei panni di Enola Holmes e anticipa il nuovo caso in cui si imbarcherà, questa volta, però, dovrà fare squadra con lo Sherlock di Cavill. Il trailer di Enola Holmes 2 mostra molto di più dello Sherlock di Henry Cavill.

Uno degli aspetti più importanti del trailer è che lo Sherlock di Cavill avrà un ruolo molto più importante, il film sarà ancora raccontato dalla prospettiva di Enola Holmes e seguirà principalmente la sua vita di detective emergente. Nel primo film Sherlock aveva una parte incredibilmente piccola per cercare di non mettere in ombra le capacità di Enola.

Questo ha deluso alcuni spettatori che avrebbero voluto vedere molto di più dello Sherlock Holmes di Cavill. Il trailer di Enola Holmes 2 lascia intendere che questo non sarà un problema per il sequel, poiché il filmato si conclude segnalando che i fratelli Holmes collaboreranno quando i rispettivi casi si incroceranno.

In parte grazie al ruolo più ampio dello Sherlock di Cavill in Enola Holmes 2, il trailer sembra essere un buon segno del fatto che Netflix ha in serbo un altro divertente capitolo di questo franchise. La rottura della quarta parete è ancora presente, ma il filmato è anche ricco di commedia e azione.

Enola Holmes 2 sembra poter essere un ulteriore successo per Netflix, il che è abbastanza miracoloso se si considera che il servizio di streaming ha ottenuto il primo film solo a causa dell’impossibilità dovuta aò COVID e Warner Bros. di distribuirlo nelle sale. Ora sembra che Enola Holmes 2 sarà un’altra divertente avventura guidata da Brown e Cavill, che continuano a dominare la programmazione originale di Netflix.