Dove ci sei tu, Gaia De Laurentiis e Fabrizia Sacchi in scena al Martinitt

Arriva al Teatro Martinitt la commedia Dove ci sei tu Gaia De Laurentiis e Fabrizia Sacchi splendide interpreti dell’universo femminile, dolcemente complicato e sempre intenso, perché in fondo tutto il mondo di una donna è…

Tre vite che si incontrano, scontrano, ritrovano. In un intreccio dove più di ogni diversa visione, può la condivisione. Sorellanza, solidarietà, comunanza, empatia che uniscono, nel bene e nel male. Dal Festival di Borgio Verezzi, una commedia che, lungi dall’essere semplicemente in rosa, assume tutte le sfumature del (con)vivere profondamente. Ieri come oggi… e, forse, domani. In scena dal 21 ottobre al 6 novembre.

“Siamo così, dolcemente complicate

Sempre più emozionate, delicate

Ma potrai trovarci ancora qui”

(Quello che le donne non dicono, di Ruggeri/Schiavone)

Grande verità canta Fiorella Mannoia… perché le donne –forti, fragili, tradizionaliste, innovative, timide, introspettive o in qualunque altro modo scelgano di essere- si dedicano sempre anima e corpo a qualcosa o a qualcuno. Insomma, potrai sempre trovarle ancora lì, Dove ci sei tu (e non importa chi o cosa sia quel TU).

Si chiama proprio Dove ci sei tu la commedia della giovane drammaturga canadese Kristen Da Silva, che, nella versione italiana diretta da Enrico Maria Lamanna e interpretata da un cast d’eccezione, il 21 ottobre arriva, reduce dal successo al prestigioso Festival Teatrale di Borgio Verezzi, sul palco del Martinitt, dove resterà fino al 6 novembre. Al solito, si ride, si sorride e… si riflette.

Grazie alla forza espressiva di Gaia De Laurentiis e Fabrizia Sacchi e alla fresca bravura della giovane Cecilia Guzzardi, ad andare in scena è l’universo femminile, dolcemente complicato appunto, in tutte le sue sfumature, che a volte di rosa hanno ben poco. A fare da indispensabile corollario alle tre contorte esistenze che condividono tanto, tra cui pure gli immancabili segreti, c’è anche una figura maschile, interpretata da Alessandro Blasioli, coraggioso eroe nella “fossa delle leonesse”.

Ci sono insomma tutte e due le metà di una mela, che non potrà mancare di tentare tutti nel pubblico. Perché queste vite apparentemente semplici, a tratti bucoliche, una volta tolta la buccia, si mettono a nudo e rivelano tutto di sé: speranze, rimpianti, ambizioni, rancori, fragilità e… qualche mistero.

Esistenze, insomma. Tutte da prendere a morsi, come una mela appunto. Frizzante, briosa, godibile, ironica, spensierata ma non troppo (come piace al Martinitt), la commedia ha una forza intensa, proprio come il vivere delle donne nel bene e nel male, che travolge anche il pubblico maschile.

Dove ci sei tu di Kristen Da SIlva, diretto da Enrico Maria Lamanna, con Fabrizia Scacchi, Gaia De Laurentiis, Cecilia Guzzardi e Alessandro Blasioli. Produzione Gekon Productions.

Le sorelle Glenda e Suzanne vivono in una tranquilla fattoria sull’isola di Manitoulin, in Canada, mantenendosi con la vendita delle loro famosissime marmellate. Si tratta di due personaggi diametralmente opposti: la prima è una compita e seriosa donna di campagna, mentre la seconda è uno spirito libero.

In visita sta per arrivare anche Beth, figlia ormai adulta di Suzanne. Con un occhio sempre fisso sul prestante vicino di casa, l’incontro tra le tre donne rischia di trasformarsi in uno scontro tra segreti. E’ il momento della verità.

INFO:

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, Whatsapp 338.8663577, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it.

Orari biglietteria: lunedì-sabato, 10.30-21; domenica 14-21. Parcheggio interno gratuito.

Biglietti prosa: intero 26 euro; 18 euro over 65 e 16 euro under 26. Abbonamenti a partire da 65 euro.

Spettacoli: prima settimana venerdì-sabato ore 21, domenica ore 18; seconda e terza settimana martedì-sabato ore 21, domenica ore 18.