Ci siamo: Beauty Gives Back 2022 è alle porte, l’evento benefico digitale imperdibile. Data e ora

Al via Beauty Gives Back Digital Edition 2022, prendete appunti, ecco data e ora di quando si potranno acquistare le Bag prestigiosissime a numero limitato, un gesto importante per sostenere La forza e il sorriso Onlus.

Sta per dare il via alle danze uno degli eventi benefici più attesi dell’anno Beauty Gives Back Digital Edition 2022, alcuni dei più prestigiosi brand cosmetici hanno messo a disposizione i proprio prodotti di altissima qualità a favore di La forza e il sorriso Onlus, patrocinata da Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche, che organizza su tutto il territorio nazionale laboratori di bellezza gratuiti dedicati alle donne che affrontano il cancro, per regalare loro momenti di autostima, spensieratezza, bellezza, femminilità e condivisione.

Siamo arrivati a ottobre, il mese rosa della prevenzione e come ogni anno Beauty Gives Back è pronta ad aprire le sue porte digitali lunedì 24 ottobre a partire dalle ore 10, mi raccomando non perdete tempo perché per ogni donazione in omaggio un variegato assortimento di prodotti cosmetici direttamente a casa. E vi assicuro che vanno a ruba.

Attraverso questo portale, www.beautygivesback.it sarà possibile dare il proprio fondamentale contributo attraverso le donazioni, vi arriverà a casa un dono prezioso per chiunque riuscirà ad accaparrarsi una belle Bag limitatissime e preziosissime.

Il vero e proprio tesoro enorme e di un valore inestimabile per la Onlus sarà sempre quello di poter donare alle donne che stanno affrontando un percorso difficile, doloroso, forse il peggiore della loro vita, un momento per staccare la spina dal pensiero della malattia e godersi degli attimi di gioia meritati, per sentirsi belle e spensierate, in un momento che gli impone tutt’altro.

La Presidente de La forza e il sorriso Onlus, Anna Segatti ha espresso la sua gioia nel poter nuovamente dare il via all’iniziativa per il 2022 e ha commentato, «Siamo giunti alla sesta edizione di Beauty Gives Back, la terza in versione digitale. Il format online è stato lanciato per la prima volta nel 2020 rivelandosi vincente su più fronti: due anni fa come soluzione alla crisi pandemica; oggi come strumento per coinvolgere in maniera più immediata un numero sempre maggiore di persone da ogni parte d’Italia! Un’iniziativa che ha da subito riscosso una risposta entusiasta e un successo strepitoso”.

E prontamente ha aggiunto, “che anche quest’anno siamo pronti a replicare con le nostre imperdibili Surprise Bag. Certa del vostro supporto, ringrazio anticipatamente tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa, cogliendo l’opportunità di fare un regalo a se stessi, a un amico, a un parente e che, con questo gesto, doneranno un pizzico di gioia e spensieratezza a tutte le donne colpite da tumore che partecipano ai laboratori di bellezza gratuiti de La forza e il sorriso Onlus».

Ecco come partecipare

Saranno messe a disposizione tre tipologie di Surprise Bag:

SURPRISE BAG BRONZO in omaggio con una donazione da 20 €

SURPRISE BAG ARGENTO in omaggio con una donazione da 35 €

SURPRISE BAG ORO in omaggio con una donazione da 60 €



Ciascuna delle Surprise Bag, disponibili in numero limitato, è composta da una selezione di dieci prodotti beauty offerti dai prestigiosi brand cosmetici che sostengono l’iniziativa e che – in base alla fascia selezionata – spaziano dalla skincare al make-up, dai prodotti per i capelli alle fragranze.

Ora non vi resta che donare

Mettetevi una sveglia per le 10 del mattino del 24, per donare è semplicissimo, dopo essere entrati nel sito e aver selezionato le Bag desiderate sarà possibile effettuate direttamente il pagamento sul portare online tramite carta di credito o PayPal.

Inoltre, la spedizione delle Surprise Bag è gratuita ed è disponibile su tutto il territorio italiano. Più facile di così!

Hai ancora dei dubbi? Nessun problema… ti dico di più

Se ci stai ancora pensando, ecco i brand che prendono parte all’iniziativa, Alfaparf Group (con i brand Decoderm, Dibi, Tenscience) – Avon – Beiersdorf (con i brand Eucerin e Nivea) – Bioline Jatò – Bottega Verde – Clarins – Collistar – Cosmint (Intercos Group) – Coty (con i brand Chloé, Gucci, Hugo Boss) – Dolomia – The Estée Lauder Companies – Framesi – Herbatint – Istituto Ganassini (con i brand Bioclin, Rilastil) – Kiko – L’Erbolario – Laboratoire Native (con il brand Roger&Gallet) – L’Oréal Italia – N&B Natural is Better – Rougj – Shiseido (con i brand Narciso Rodriguez, Shiseido) – Vagheggi – Yves Rocher.

Non si più trovare di meglio nel mondo del beauty di alto livello, i prodotti che troverete nelle Surprice Bag hanno un valore commerciale molto più alto della donazione che andrete a fare, sarà davvero un regalo di Natale in anticipo e non solo per voi. Infatti, la Mission di La forza e il sorriso Onlus è davvero meravigliosa.

La forza e il sorriso Onlus organizza laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico in oltre 50 strutture ospitanti di tutta Italia. Gli incontri si svolgono sia in presenza sia, dal 2020, online. Attiva dal 2007, in 15 anni di attività ha coinvolto 18.500 donne in circa 4.000 incontri, grazie all’impegno di 500 volontari e al supporto di 29 aziende sostenitrici, sotto il patrocinio di Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche.

«Desidero ringraziare – conclude Anna Segatti – tutte le aziende che in questi anni sono state al nostro fianco, contribuendo concretamente con i loro prodotti di prestigio e qualità inconfondibili. Il mio plauso va anche agli sponsor tecnici, colonna portante per la costruzione di questo progetto. Grazie anche a Cosmetica Italia, patrocinante della Onlus, e al partner istituzionale Cosmoprof Worldwide Bologna”.

“Mediante iniziative come Beauty Gives Back e con l’indispensabile sostegno dei tanti volontari che con entusiasmo e professionalità collaborano sul territorio nazionale, possiamo portare avanti con ancora più determinazione la nostra mission: coinvolgere nei laboratori di bellezza gratuiti attivi in tutta Italia sempre più donne che affrontano il cancro, per regalare loro spensieratezza, autostima, forza e sorriso!».

Quindi è il momento di aprire l’agenda, chiedere alla vostra Alexa di segnare un promemoria, mettere un post-it: lunedì 24 ottobre 2022 a partire dalle ore 10 torna Beauty Gives Back! www.beautygivesback.it