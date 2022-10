Svelato chi è Bradford Beck, il marito di Giaele del GF Vip 7: Ecco di cosa si occupa nella vita

Vi raccontiamo tutto di Bradford Beck, marito di Sofia Giaele De Donà, concorrente del GF Vip 7, chi è, di cosa si occupa e alcune curiosità.

Ormai abbiamo scoperto che Sofia Giaele De Donà è sposata. Suo marito è Bradford Beck, mentre lei prosegue il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 7, noi vi raccontiamo qualcosa in più sul suo consorte.

Beck, come potrete facilmente intuire dal nome è americano e ha circa 45 anni, è ingegnere e imprenditore. Con Giaele non hanno avuto figli e tra loro ci sono 21 anni di differenza. Ecco cosa sappiamo del marito di Sofia Giaele De Donà.

Bradford Beck è un ingegnere aerospaziale e anche un imprenditore, è il CEO della United Aeronautical con sede a North Hollywood, in California. L’azienda progetta e costruisce materiale aeronautico e se in Italia è Giaele ad essere più famosa, in America Beck è piuttosto noto e anche molto ricco anche se non si conosce con esattezza il suo patrimonio.

La stessa Giaele ha raccontato, parlando di suo marito all’interno della casa, che lui lavora in sinergia con diversi Paesi nel mondo e che il suo è un business internazionale che comprende anche l’Italia. Addirittura sembra che la stessa Giaele abbia aiutato il marito in alcuni contesti svolgendo dei lavori di rappresentanza in alcune occasioni.

La vita privata di Bradford Beck e sua moglie

Sofia Giaele De Donà e Bradford Beck stanno insieme da circa 4 anni e malgrado abbiano una certa differenza di età questa cosa non ha mai costituito un problema. La decisione di sposarsi è stata presa nel 2021 e la proposta è stata fatta davvero in grande, in una delle piazze più importanti di Londra con un flash-mob organizzato apposta per lei. Naturalmente a suggellare il patto c’era un anello di diamanti.

Il matrimonio si è svolto il 22 febbraio di quest’anno e ha avuto luogo in Messico sulla spiaggia, in un’atmosfera da film. Ma fin ora di tutte queste notizie non c’è nulla che sorprende se pensiamo che al giorno d’oggi neppure la differenza d’età suscita scalpore. Ma in effetti una notizia sorprendente c’è e si riferisce a qualcosa di inusuale che riguarda il tipo di rapporto che hanno stabilito, ossia una relazione aperta.

Di certo in Italia si sente parlare poco pubblicamente di altre forme di relazione amorosa, diverse da quella così detta “tradizionale” e a condividere tranquillamente la cosa è stata la stessa Giaele.

Il rapporto si basa su questo, i due si vedono 6 mesi all’anno e poi per i restanti sei mesi ciascuno riprende la propria vita, il che significa che ciascuno potrebbe potenzialmente incontrare altre persone se capita. La stessa Giaele ha detto di non credere alla monogamia e con quesa dichiarazione ha dimostrato pubblicamente di essere aperta a tutte le tipologie di relazione.