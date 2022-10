“Milano. Da Romantica a Scapigliata”, l’emblematica mostra sull’Ottocento prodotta da Mets Percorsi d’arte e Fondazione Castello di Novara, sarà fruibile al pubblico dal 22 ottobre al 12 marzo 2023 presso il Castello Visconteo Sforzesco di Novara.

“Milano. Da Romantica a Scapigliata” è la quarta mostra ad avere la firma di Mets Percorsi d’arte con sede presso lo storico Castello di Novara, poco distante dalla suggestiva Cupola di San Gaudenzio. Segue un ciclo di retrospettive dedicate ai principali movimenti pittorici dell’Ottocento, tra cui una mostra sul Divisionismo e una sul Mito di Venezia.

La mostra è patrocinata da Regione Piemonte e Comune di Milano, enti ai quali si sono affiancati diversi soggetti istituzionali, tra cui Confindustria Novara Vercelli Valsesia e Banco Bpm, mentre è stata curata da un comitato scientifico presieduto da Elisabetta Chiodini.

Genesi della mostra: i soggetti coinvolti.

Alessandro Canelli, sindaco di Novara, ha parlato di questa esposizione come di un percorso che, “attraverso la visione di grandi artisti dell’epoca”, intende celebrare Milano, poiché è riuscita a “far fronte ai grandi cambiamenti, trasformandosi e rinnovandosi fino a diventare la città che tutti noi oggi conosciamo“.

Sia Novara che Milano conobbero un florido sviluppo culturale proprio tra gli anni Dieci e Ottanta del XIX secolo, mentre sullo sfondo di tensioni politiche e sociali comparivano nuovi linguaggi artistici e letterari. Decenni turbolenti durante i quali si registrarono i più disparati eventi, dalla caduta del Regno napoleonico d’Italia, alla costituzione del Regno Lombardo Veneto, ma soprattutto quei moti popolari che avrebbero portato quasi tutta la Penisola alla liberazione dal dominio austriaco.

Anche Massimo Marenghi, Responsabile della Direzione Territoriale Novara Alessandria di Banco Bpm, ha celebrato il carattere esclusivo delle opere esposte nel Castello di Novara. Per realizzare “Milano. Da Romantica a Scapigliata”, infatti, sono stati selezionati dipinti di una impressionante vivacità, al fine di consacrare il ritorno alla libera fruizione dell’arte, fortemente contenuto negli ultimi due anni di pandemia.

“Il nostro animo – ha detto Marenghi – ha bisogno di avere momenti di convivialità e di confidenza con l’arte“. La mission di Banco Bpm è infatti quella di “rafforzare le relazioni tra le comunità, con la consapevolezza che investire nella cultura significhi, a un tempo, incoraggiare la coesione e il progresso sociale, oltre che sostenere la crescita economica“.

Milano. Da Romantica a Scapigliata: percorso espositivo

Prima di riaprire al pubblico cinque anni dopo una chiusura per lavori di restauro, il Castello aveva già attraversato molte fasi cambiando funzione di volta in volta. Novara fu una delle tanti sedi della signoria degli Sforza, tuttavia, prima ancora vi abitarono i Visconti, che modificarono una preesistente fortezza duecentesca. Con l’inizio del dominio straniero il castello perse tutta la sua funzione strategica, finendo per essere usato come carcere. E’ noto che durante la Seconda Guerra Mondiale il Castello fu adibito a rifugio antiaereo, mentre oggi è uno dei più ferventi poli culturali di tutta la regione piemontese.

L’esposizione prende l’avvio con il dipinto di Francesco Hayez intitolato “Imelda de’ Labertazzi”: si tratta di uno dei più grandi capolavori del pittore veneziano con un soggetto risalente al Trecento.

Successivamente, il visitatore si troverà ad affrontare ben otto sezioni espositive, che coprono un arco di circa settant’anni e mettono in evidenza le trasformazioni socio-culturali che Milano affrontò sotto il dominio asburgico. Non mancano opere di vedutismo né ritratti affascinanti dei più disparati soggetti – anonime donne aristocratiche, dame dell’alta borghesia o importanti intellettuali come Alessandro Manzoni.

Particolarmente interessante il busto di un giovane Beethoven, ospitato nell’ultima sala dedicata alla neonata pittura scapigliata, e i dipinti che ritraggono le intense nevicate delle stagioni più fredde.

"Milano. Da Romantica a Scapigliata" sarà visitabile presso il Castello Visconteo Sforzesco in Piazza Martiri della Libertà, 3 a Novara, dal martedì alla domenica e dalle 10 alle 19.

INFO:

Milano. Da romantica a scapigliata

Novara Castello Visconteo Sforzesco, piazza Martiri della Libertà n. 3

Dal 22 ottobre 2022 al 12 marzo 2023

Orari

Martedì – domenica 10,00 – 19,00

(la biglietteria chiude alle 18,00)

Aperture straordinarie: lunedì 31 ottobre, martedì 1 novembre, giovedì 8 e lunedì 26 dicembre, domenica 1, venerdì 6 e domenica 22 gennaio

Chiuso: sabato 24, domenica 25 e sabato 31 dicembre

