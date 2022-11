Avatar 2: rilasciato il secondo trailer, l’incredibile animazione subacquea di James Cameron incontra l’emozione autentica

È stato rilasciato il secondo trailer ufficiale di Avatar: La via dell’acqua, che mostra la storia subacquea dell’atteso sequel di James Cameron.

James Cameron ha introdotto il pubblico nel mondo di Pandora e del popolo Na’vi nel 2009 con il primo film Avatar. Grazie all’innovazione della CGI e all’uso del 3D, il film è diventato un fenomeno al botteghino, diventando il film di maggior incasso di sempre.

Il regista si è preso del tempo per sviluppare Avatar 2 e il futuro del franchise, decidendo di aspettare che la tecnologia fosse in grado di catturare quello che intendeva. Questo è dovuto al fatto che la storia del sequel incorpora in maniera significativa l’acqua, in quanto il mondo di Pandora si espande oltre Jake Sully e Neytiri.

Il tanto atteso primo sguardo ad Avatar 2 di James Cameron è arrivato all’inizio dell’anno, quando la Disney ha presentato il primo trailer a maggio. Il filmato ha rivelato i rivoluzionari effetti visivi che il regista utilizzerà ancora una volta come parte della nuova ambientazione sottomarina del sequel.

Nonostante il trailer di Avatar 2 sia stato impressionante dal punto di vista visivo, il filmato ha lasciato ancora qualche dubbio sulla possibilità che Cameron possa realizzare una storia migliore con il sequel. L’Avatar originale viene comunemente criticato per aver copiato Pocahontas o la Principessa Mononoke dello Studio Ghibli o anche solo per avere una storia meno interessante di quella desiderata da alcuni spettatori.

La Disney e la 20th Century hanno pubblicato questa mattina un nuovo trailer di Avatar: La via dell’acqua, in vista della data di uscita del sequel, prevista per il 14 dicembre 2022. Il nuovo trailer evidenzia ancora una volta la splendida computer grafica che il sequel incorpora sotto la guida di James Cameron e attraverso la storia subacquea. Il trailer offre inoltre alcune autentiche emozioni, con Jake Sully e Neytiri che si scambiano un messaggio particolarmente emozionante alla fine della storia.

Il secondo trailer mostra come sia possibile superare il film originale

Durante lo sviluppo di Avatar: La via dell’acqua, sono stati sollevati dubbi sulla capacità del sequel di superare il film originale di James Cameron, le probabilità che battesse gli incassi di Avatar erano basse, ma Cameron sembra aver trovato altri modi per cercare di superare se stesso.

Il secondo trailer è un’ottima vetrina per l’incredibile qualità della CGI del sequel e per la storia emozionante scritta da Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver. Entrambi questi elementi possono funzionare insieme per rendere Avatar 2 un film superiore rispetto a quello originale.

Con una storia emozionante incentrata sulla famiglia di Jake e Neytiri e sulla loro lotta per proteggere Pandora, Avatar: La via dell’acqua potrebbe far sì che il pubblico si leghi ai personaggi. La spettacolarità della CGI e del 3D di spingerà certamente il pubblico a vedere il sequel nelle sale, ma una storia che catturi davvero gli spettatori è ciò che potrebbe aiutare a ripetere l’evento. Dopo aver assistito a Top Gun: Maverick superare i record di incassi grazie a una grafica stellare e a una storia emozionante, Avatar: La via dell’acqua potrebbe chiudere l’anno in modo altrettanto soddisfacente.