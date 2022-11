Max Angioni al Teatro Manzoni di Milano con lo spettacolo Miracolato. Risate senza freni

Torna a grande richiesta “Miracolato” lo show di Max Angioni al Teatro Manzoni di Milano, che si consacra come il principale talento emergente del panorama comico nazionale.

Max Angioni torna nei maggiori teatri italiani dopo il fortunato debutto della scorsa stagione. Il suo “MiracolaTOUR”, tra l’inverno e l’estate ha attraversato i teatri e le piazze di tutta la penisola, dal Trentino alla Sicilia, con più di 30mila biglietti venduti e l’80% di sold out.

La stagione 2022/20223 si presenta ricca di appuntamenti: il giovane comico calcherà i palcoscenici delle maggiori città italiane, tra cui Roma, Torino, Verona, Firenze, Bari e moltissime altre, con una programmazione di oltre 60 date. Inoltre, quest’anno lo spettacolo si spingerà anche oltre i confini nazionali, con repliche previste in Svizzera e in Inghilterra, dove il comico sarà il primo italiano della storia a calcare il palco del mitico Comedy Store.

Max Angioni, reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, oltre al crescente percorso televisivo, brilla in teatro con la verve della sua Stand-up Comedy, che continua a divertire il pubblico che lo ha reso celebre. Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di questo show, in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli.

Tra interazioni con il pubblico e incursioni nei suoi folli personaggi, resi celebri dai passaggi tv e dai social network, il talento di Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana.

La comicità e l’immaginazione del giovane Max diventano strumenti per esorcizzare la realtà, attraverso un filtro surreale e inaspettato, in cui il pubblico si riconosce e si abbandona, in due ore di puro divertimento, tutto d’un fiato, in cui si ride senza freni, dal primo all’ultimo istante.

Conosciamo meglio Max Angioni

Classe 1990, nasce come attore teatrale, formandosi all’Accademia del Comico di Milano. Nel 2019 entra a far parte del cast di Zelig Time, in cui porta in scena i suoi peculiari personaggi: Acquaman, John Snow e l’Ultimo Jedi-Skybrendnerz.

Nel 2021 partecipa a Italia’s Got Talent arrivando secondo, è poi nel cast di Zelig C-Lab su Comedy Central. Successivamente affianca Giorgio Panariello e Marco Giallini nella conduzione del varietà di Raitre Lui è peggio di me, in onda in prima serata su Rai 3. Entra poi nel cast di Zelig su Canale 5 insieme a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con il personaggio di Kevin Scannamanna, approda poi alla conduzione di Natale a Casa Radio 2 con Elena Di Cioccio.

Nel 2022 entra come protagonista nella casa di LOL2 su Amazon Prime Video ed è in studio al fianco di Teo Mammuccari e Belen Rodriguez nella nuova edizione de Le Iene su Italia 1 che proseguirà nel 2023.

Debutta in teatro con Miracolato, lo show comico che consacra il successo di Max Angioni nei teatri italiani, registrando al primo tour oltre 30mila biglietti venduti e decine di sold out.

INFO:

Paolo Ruffini e Vera presentano Max Angioni in MIRACOLATO

di Max Angioni e Alessio Tagliento, regia Ester Montalto

Teatro Manzoni

Via Manzoni, 42

Quando e orari: Dal 30 novembre al 4 dicembre 2022

feriali ore 20,45 – domenica ore 15,30

BIGLIETTI: Prestige € 25,00 – Poltronissima € 23,00 – Poltrona € 18,00 – Poltronissima Under 26 anni € 18,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro online www.teatromanzoni.it

telefonicamente 027636901