House of the Dragon, tutte le parentele dei personaggi con le famiglie della serie originale

Guardando House of the Dragon, la serie spin-off di Game of Thrones, vi sarà capitato di riconoscere famiglie e casate già presenti nella serie originale.

Nel caso non vi ricordiate quali fossero queste famiglie, o come i personaggi della nuova serie siano imparentati con quelli dell’originale, eccovi una spiegazione di tutti gli alberi genealogici comparsi per ora nelle due serie.

Targaryen – La famiglia reale

Una delle casate più importanti, se non la più importante, del mondo di Westeros. La famiglia che ha riunito i sette regni sotto un’unica corona e protagonista della Danza dei draghi al centro di questa serie spin-off.

Daenerys Targaryen, una dei protagonisti della serie originale e personaggio fra i più amati, è discendente diretta dei Targaryen protagonisti di House of the Dragon. Non sappiamo ancora esattamente quale sia la linea di sangue da cui lei, il fratello Viserys e Jon Snow (a.k.a. Aegon Targaryen) discendano in quanto non sappiamo chi sopravvivrà all’imminente guerra civile.

Stark – I signori del nord

In verità abbiamo visto ben poco degli Stark nella serie spin-off, l’amata famiglia reale signora del nord ha avuto per ora solo un piccolo cameo con il loro attuale lord Cregan Stark. Questo è l’antenato di Ned Stark e dei suoi figli Arya, Bran, Rickon e Sansa e, visto l’invio di Jacaerys Velaryon al Nord per trattare con lui potremmo vederlo e conoscerlo meglio in futuro.

Baratheon – I futuri re

Protagonista nel finale della prima stagione di House of the Dragon Borros Baratheon non è nient’altro che l’antenato del futuro re Robert Baratheon e dei suoi fratelli Stannis e Renly.

Borros è inoltre imparentato con la stessa famiglia Targaryen dato che i suoi predecessori hanno sposato membri appartenenti alla famiglia reale, su ciò si baserà in futuro la pretesa al trono di Robert Baratheon.

Hightower – I Verdi

Abbiamo visto poco degli Hightower in Game of Thrones. L’unico personaggio a comparire nella serie originale è ser Gerold Hightower, il quale affronta un giovane Ned Stark in uno scontro prima che quest’ultimo incontri per l’ultima volta la sorella Lyanna Stark.

Non sappiamo tuttavia se questo fosse discendente degli Hightower protagonisti di House of the Dragon e costituenti la fazione verde.

Tyrell – Signori dell’Altopiano

Proprio i Tyrell, una delle famiglie protagoniste della serie originale, è imparentata con gli Hghtower. Infatti Margaery e Loras, due personaggi chiave nel corso di Game of Thrones, condividono una parentela con loro attraverso la loro madre, Alerie Hightower, discendente della famiglia rappresentate la fazione verde.

Lannister – I leoni d’oro

La famiglia più ricca di tutte le casate maggiori nella serie originale in House of the Dragon i Lannister sono ancora ben lontani dalla loro ricchezza, raggiunta solo grazie alla mano di Tywin Lannister padre di Jamie, Tyrion e Cersei.

Questi discendono tutti da Jason Lannister, signore di Castel Granito e membro del concilio ristretto presieduto prima da Viserys I e ora da Aegon II.

Arryn – I signori della Valle

Di Lady Jeyne Arryn per’ora abbiamo sentito solo il nome, menzionata da Rhaenyra nell’ultimo episodio di questa prima stagione prima di inviare suo figlio Joffrey come emissario per chiedere di appoggiare i Neri nell’imminente guerra civile.

Sappiamo però che Jeyne Arryn sarà conosciuta come “la vergine della Valle” e che non si sposerà e avrà figli. È quindi molto probabile che Jon Arryn, il primo cavaliere del Re di Robert Baratheon prima di Ned Stark, e suo figlio Robin siano discendenti non diretti della donna ma di qualche suo fratello o sorella.

Tully – I signori dei fiumi

Anche i Tully, i signori delle terre dei fiumi, non sono stati per ora mostrati ma solo menzionati in House of the Dragon. In attesa di vedere con chi si schiereranno sappiamo che l’attuale lord Kermit Tully ha legami di sangue diretti con Catleyn Tully, la sposa di Ned Stark, e ai suoi fratelli Edmure e Lysa.

Dorne – I signori del deserto

Di Dorne per ora non abbiamo visto niente in House of the Dragon, il regno più a sud del continente, infatti, è ancora formalmente indipendente e quindi difficilmente prenderà parte alla guerra civile. Sappiamo però che nel futuro questo verrà conquistato da Aegon III e che suo figlio Daeron sposerà Myriah Martell.

Oberyn Martell e le sue figlie, le serpi di Dorne, sono quindi imparentate direttamente con i Targaryen, o meglio con la fazione che vincerà la Danza dei draghi e che regnerà in futuro su Westeros.

Royce – Signori di Runestone

Rhea Royce, prima moglie di Daemon Targaryen, fa una breve apparizione nella prima stagione di House of the Dragon. La donna viene infatti assassinata dal marito durante una battuta di caccia, nella speranza di ereditare le terre della defunta moglie.

La cosa viene però negata da Jeyne Arryn la quale decide che le terre vadano in eredità al nipote della defunta. Da lui discende Yohn Royce, personaggio minore della serie originale, il quale è tra gli alfieri della famiglia Arryn.

Velaryon e Strong – I grandi assenti

Mentre per tutte le altre famiglie abbiamo conosciuto almeno un discendente nella serie originale di queste due casate non si è fatta alcuna menzione in Game of Thrones. Non sappiamo ancora il perché, se queste si estingueranno nel corso della Danza dei Draghi o se semplicemente diventeranno casate minori con il tempo, perciò per ora possiamo solo fare ipotesi e aspettare di conscere il destino delle casate Velaryon e Strong.