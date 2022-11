Emily in Paris 3, uscito il nuovo trailer e Lily Collins è alle prese con scelte difficili

Emily in Paris 3 sta per attivare su Netflix, questo dicembre tutto sarà un po’ più glamour, ma per la Collins si prospettano anche scelte difficili.

Preparatevi! Netflix ha appena pubblicato un nuovo trailer della terza stagione di Emily in Paris, che ci permette di dare un’occhiata alla storia romantica e professionale dell’americana preferita di tutti a Parigi. La nuova stagione sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 21 dicembre 2022, giusto in tempo per le feste.

Il nuovo trailer mostra Emily di fronte a un bivio dopo gli eventi della scorsa stagione, divisa tra due lavori e due uomini, cercherà di capire quale percorso intende intraprendere per la sua vita sempre più turbolenta. Ma non preoccupatevi, anche con tutto questo dramma, il trailer presenta ancora molte caratteristiche creative, con inquadrature di tenute in campagna francese, lunghi viaggi in treno attraverso splendidi paesaggi e molti abiti colorati, fashion e deliziosamente fuori dagli schemi.

Emily è combattuta tra il lavoro per Madeline, interpretata da Kate Walsh, e la francesissima Sylvie, interpretata da Philippine Leroy-Beaulieu. Nel frattempo, sta anche cercando di contrastare i suoi sentimenti per l’attraente e molto poco disponibile Gabriel, il tutto mentre sta facendo il filo al fedele (e bellissimo) Alfie. A proposito di bei problemi, la terza stagione vedrà anche la Lily Collins immergersi ulteriormente nello stile di vita francese.

Emily in Paris ha debuttato su Netflix nel 2020 ed è stato un successo immediato, offrendo agli spettatori una frizzante fuga dal terrore e dalla solitudine della pandemia COVID-19. La serie racconta la storia dell’americana Emily Cooper, che si ritrova a Parigi per un’inaspettata opportunità di lavoro, i suoi modi americani, schietti e audaci, si scontrano spesso con quelli dei parigini.

La serie è caratterizzata anche da una moltitudine di trame piuttosto movimentate che danno agli spettatori molto su cui spettegolare. Nella scorsa stagione, la relazione di Emily con Gabriel ha suscitato un certo clamore in rete.

Darren Star, creatore e showrunner della serie, torna per la terza stagione, forse più conosciuto per il suo lavoro sulla serie HBO Sex and the City. La star della serie, la Collins, funge da produttore, oltre a lei, la serie è interpretata da Lucas Bravo nel ruolo di Gabriel, Ashley Park nel ruolo di Mindy, Camille Razat nel ruolo di Camille, Samuel Arnold nel ruolo di Luc, Bruno Gouery nel ruolo di Julien, William Abadie nel ruolo di Antoine Lambert e Lucien Laviscount nel ruolo di Alfie.

La terza stagione di Emily in Paris debutterà su Netflix il 21 dicembre 2022.