Uncoupled, il regista di Sex and the City avrebbe potuto dare di più a questa commedia spenta

L’affascinante interpretazione di Neil Patrick Harris nei panni di un neo-nubile gay di New York non riesce a impedire che la serie di Darren Star risulti lenta, banale e dalla trama poco efficace, insomma un piattume.

Uncoupled uscita su Netflix, racconta la storia di un uomo gay improvvisamente single che deve ricalibrare la sua vita a New York, è ciò che accade quando si fa del sottotesto un testo.

La nuova serie di Darren Star è essenzialmente un remake del suo grande successo Sex and the City del 1998-2004, che a sua volta era essenzialmente una commedia-dramma su quattro uomini gay interpretati da donne – perché all’inizio del millennio Ellen aveva appena fatto coming out nella sua sitcom, e Will & Grace era considerato il massimo che si potesse fare con le battute sui gay, le verità culturali e quant’altro.

Michael (interpretato in modo affascinante da Neil Patrick Harris) è beatamente felice con Colin (Tuc Watkins), il suo compagno da 17 anni. Colin, però, non lo è altrettanto e lo lascia bruscamente il giorno del suo 50° compleanno, proprio quando si aprono le porte di una festa a sorpresa organizzata da Michael.

La canzone I Will Always Love You di Whitney Houston risuona, per risparmiare tempo e aumentare il pathos e il dramma.

Se si vuole risparmiare tempo, si può pensare a Michael come a Carrie Bradshaw: anche lui è bisognoso ed egocentrico, ma possiede abbastanza scintille e calore da tenere impegnati i suoi amici e i suoi spettatori.

Il suo amico Billy (Emerson Brooks), un presentatore meteo della TV che ogni sera ha sotto braccio un diverso twink di provenienza Grindr, è Samantha. Il suo ex, Stanley (Brooks Ashmanskas), è Charlotte, una romantica che aiuta a mantenere viva la speranza di Michael che Colin sia in preda a una crisi di mezza età e torni presto da lui.

E la sua amica e collega Suzanne (Tisha Campbell), parla chiaro e non fa sconti, ma quando troverà un uomo in grado di amare una donna così forte presso l’agenzia immobiliare dove lavora, è naturalmente Miranda.

Mancano solo le battute frizzanti e spontanee oltre a quelle credibili tra i personaggi; a meno che non si consideri la madre di Michael che spiega cosa sia una “palla curva” metaforica perché è un termine del baseball, o il plumbeo scambio tra Suzanne e Michael mentre lei si commuove per la sua perdita. “Chi l’avrebbe mai detto che i gay sono terribili quanto gli etero?”.

“Solo con tagli di capelli migliori”, ribatte Michael, presumibilmente perché nessuno si è reso conto che le seconde revisioni sono raramente orribili come le prime, ed è per questo che gli scrittori si preoccupano di farle.

Anche una trama e un ritmo decenti sono scomparsi in questa serie. Tutto è lento, banale e prevedibile da un bel po’ di chilometri di distanza, sia che si tratti della notizia bomba di Colin prima della festa, sia che si tratti della sessione di consulenza di coppia condannata, ma anche dei primi tentativi, altrettanto condannati, di Michael sulle app di appuntamenti (foto imbarazzanti, per caso?) dopo quasi due decenni fuori dai giochi.

Ci sono punti positivi. Uno dei principali è l’introduzione di Marcia Gay Harden nel ruolo di Claire, un’esigente cliente di mezza età che deve vendere un immobile di 5.000 metri quadrati a Manhattan perché il marito l’ha lasciata all’improvviso (se n’è andato con la sua istruttrice di pilates di 25 anni per godersi “la seconda metà della sua vita – perché gli uomini clinicamente obesi spesso vivono fino a 130 anni”).

L’attrice ravviva lo spettacolo ogni volta che appare sullo schermo, anche se non c’è nulla di innovativo nel suo personaggio o nella sua trama. In più, ci sono occasionali e ipnotici interventi di attori del calibro della leggenda di Broadway André de Shields (una vita di esperienza e un carisma traboccante racchiusi in una piccola scena in un ascensore fanno sì che valga la pena guardare il secondo episodio).

Ma nel complesso, Uncoupled risulta piatto e privo di vita. Avrebbe dovuto essere un trionfale ritorno per Star, che è stata liberata da ogni tipo di vincolo dai costumi del 2022, ma ovviamente non è sempre vero che la libertà fa emergere la massima creatività. Tuttavia, ci si aspettava di meglio.