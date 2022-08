The Boys 4, i protagonisti si riuniscono in vista dell’inizio delle riprese

L’attore di Patriota, Antony Starr, lascia intendere che la produzione della quarta stagione di The Boys potrebbe iniziare con tre foto in viaggio verso Toronto, in Canada.

Antony Starr lascia intendere che la produzione della quarta stagione di The Boys si sta avvicinando, condividendo diverse foto insieme alla sua co-star Chace Crawford.

Uscito nel 2019 con grande successo di critica, The Boys è incentrato su un gruppo di giustizieri che lottano per smascherare i crimini nascosti e la corruzione dei super-umani commercializzati conosciuti come Sette. Il capo tra loro è Patriota (Starr), il supereroe più forte del mondo e leader dei Sette.

La terza stagione di The Boys è tornata sugli schermi a luglio, introducendo un nuovo formidabile rivale sotto forma del primo supereroe del mondo, Soldier Boy (Jensen Ackles). Segnando anche il ritorno di Karl Urban nei panni di Billy Butcher, la terza stagione di The Boys ha visto il leader della squadra lottare per adattarsi a un metodo più legittimo di punire Super sotto la supervisione della deputata Victoria Neuman (Claudia Doumit).

Dopo il grande successo della terza stagione su Prime Video, poco dopo la prima, Urban ha rivelato che la produzione della quarta stagione di The Boys inizierà nell’agosto del 2022.

Usando i social media per condividere alcune nuove foto, Starr ha apparentemente confermato che le riprese della quarta stagione di The Boys sono dietro l’angolo.

Pubblicando due foto di se stesso dopo essersi riunito con la sua co-star Crawford in quello che sembrava essere un aeroporto e un aereo, Starr ha stuzzicato i fan su Instagram con la didascalia: “Tempo di viaggio… Mi chiedo cosa significhi…”.

Successivamente, su Twitter, ha condiviso un altro selfie con l’attore che interpreta Abisso, indicando che la coppia era arrivata a Toronto, in Canada.

Sebbene la maggior parte di The Boys si svolga a New York City (sede della Vought Tower), le riprese dello show si sono svolte a Toronto fin dalla prima stagione. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali sul calendario delle riprese della quarta stagione di The Boys, sembra probabile che la produzione inizierà a breve sulla base di queste immagini di Starr, del calendario delle stagioni precedenti e delle recenti dichiarazioni di Urban.

Sebbene i dettagli della trama siano ancora riservati, lo showrunner Eric Kripke ha indicato che la prossima stagione si concentrerà sul braccio di ferro tra Patriota e Butcher per contendersi il loro rispettivo figlio biologico e spirituale, Ryan (Cameron Crovetti), dopo il finale della terza stagione.

Con il pubblico che continua a lodare la terza stagione di The Boys, molti saranno felici di sapere che la produzione della quarta stagione inizierà a quanto pare molto presto. Anche se ulteriori aggiornamenti saranno probabilmente sporadici, la recente rivelazione che Crovetti è stato promosso a membro regolare del cast suggerisce che Ryan avrà un ruolo molto più importante nella serie, accanto a Patriota.

Tuttavia, come nelle passate stagioni, i nuovi episodi di The Boys potrebbero non arrivare sugli schermi prima della fine del 2023 o dell’inizio del 2024.