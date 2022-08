The Handmaid’s Tale 5, data di uscita rivelata e le prime immagini mostrano le conseguenze delle azioni di June

Hulu annuncia che il dramma distopico The Handmaid’s Tale, con Elisabeth Moss nel ruolo di June Osborne, tornerà per la quinta stagione nel settembre del 2022.

Le immagini della quinta stagione di The Handmaid’s Tale mostrano le conseguenze delle azioni di June. Basato sull’omonimo romanzo del 1985 di Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale (in Italia uscito con il nome Il racconto dell’ancella) ha debuttato su Hulu nel 2017. Con Elisabeth Moss nel ruolo di June Osborne, la serie distopica è diventata in breve tempo tra le più popolari.

Nel 2021 è uscita la quarta stagione registrando una ripresa dell’interesse degli spettatori grazie a un’ambientazione diversa da Gilead e a importanti colpi di scena.

Nel 2020, prima della première della quarta stagione, The Handmaid’s Tale è stata rinnovata per la quinta stagione. Terminata con una nota ambigua dopo che June ha organizzato la brutale morte di Fred Waterford (Joseph Fiennes), la quarta stagione ha lasciato i fan a speculare su quando si concluderà la serie.

Dopo l’annuncio della quinta stagione di The Handmaid’s Tale, sono stati offerti pochi aggiornamenti sulla prossima stagione. Tra questi, l’ingresso nel cast di Christine Ko nel ruolo di Lily, leader della Resistenza e l’uscita di scena di Alexis Bledel (che interpreta Emily/Ofglen) in vista della quinta stagione.

Ora è stato rivelato quando tornerà l’acclamato drama. Hulu ha pubblicato le prime immagini della quinta stagione di The Handmaid’s Tale, che debutterà il 14 settembre negli Stati Uniti con una première di due episodi e poi uscirà con cadenza settimanale. Ci aspettiamo che anche in Italia arrivi a stretto giro dalla data americana sulla piattaforma streaming Tim Vision come in precedenza e a seguire possa approdare anche su Amazon Prime Video.

Secondo la trama ufficiale, “June deve affrontare le conseguenze dell’uccisione del Comandante Waterford, mentre lotta per ridefinire la sua identità e il suo scopo”. Il primo sguardo di Hulu alla quinta stagione di The Handmaid’s Tale mostra un primo piano di June e un’immagine di Serena (Yvonne Strahovski) in abiti funebri.

The Handmaid’s Tale è interpretato anche da Ann Dowd, Madeline Brewer, Bradley Whitford, Max Minghella, O-T Fagbenle, Samira Wiley e Sam Jaeger. Sembra infatti che i personaggi chiave rimangano coinvolti nella battaglia contro Gilead, come recita la sinossi ufficiale di Hulu.

“Il comandante Lawrence lavora con la zia Lydia mentre cerca di riformare Gilead e di salire al potere. June, Luke e Moira combattono Gilead a distanza mentre continuano la loro missione per salvare e ricongiungersi con Hannah”.

Al momento non è ancora stato rivelato come verrà affrontata l’assenza di Emily (Bledel) nella quinta stagione. Dopo quattro stagioni di tentativi riusciti (e falliti) di fuga da Gilead, momenti scioccanti e violenza, The Handmaid’s Tale potrebbe svelare la sua stagione più avvincente.

The Handmaid’s Tale continua a essere un successo in streaming e Hulu continua a investire nella serie distopica, la prima stagione ha raccontato per intero il romanzo della Atwood e non si sa per quanto tempo lo show racconterà la storia di June.

Hulu ha già investito nei diritti del seguito di Atwood, I Testamenti, ambientato 15 anni dopo gli eventi di The Handmaid’s Tale. Per ora, June dovrà superare una nuova serie di ostacoli mentre affronta le conseguenze delle sue azioni nella prossima stagione.

Il trailer