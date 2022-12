Simone Montedoro, “un tumore maligno molto raro”, costretto ad abbandonare la recitazione. Condizioni di salute

Per alcuni anni Simone Montedoro è stato uno degli attori più seguiti della televisione nelle vesti del Capitano dei Carabinieri nell’acclamata serie Don Matteo con Terence Hill. A un certo punto però ha dovuto fermarsi e affrontare la malattia che lo ha colpito.

Se parliamo di Simone Montedoro inevitabilmente siamo portati a pensare a una delle serie di Rai 1 più famose, nonché una delle più lunghe nella storia della televisione, Don Matteo. In questa serie per ben otto stagioni Montedoro ha interpretato il Capitano Giulio Tommasi, affiancando Terence Hill e Nino Frassica nelle avventure del prete detective più famoso della Tv.

In una delle sue recenti interviste Simone Montedoro, riguardo Don Matteo ha detto: “E’ un personaggio che rimarrà sempre nel mio cuore. Ho avuto la possibilità di lavorare con grandi attori come Terence Hill e Nino Frassica, con il quale avevo raggiunto un ottimo equilibrio per quanto riguarda la commedia. Mi sono trovato benissimo anche con tutto il resto del cast”.

Simone Montedoro si è dimostrato nel corso degli anni un valido attore e questo non solo quando ha lavorato nella serialità, ma anche in altre occasioni. Purtroppo, inaspettatamente, Simone ha dovuto sospendere il lavoro per un certo tempo poiché ha contratto una brutta malattia e ha intrapreso una dura battaglia per sconfiggerla. Era il 2004 quando l’attore ricevette dai medici la diagnosi di un tumore maligno molto raro che attacca il sistema linfatico, il Linfoma di Hodgkin.

Un tempo questa malattia ancora sconosciuta era praticamente una condanna a morte, per fortuna oggi non è più così perché la ricerca è andata avanti e oggi, sia pure seguendo un percorso difficile, si può guarire. Il linfoma di Hodgkin colpisce in media 4 persone ogni 100.000 abitanti nella fascia di età compresa tra i 15 e i 35 anni.

Negli anni in cui si è curato, accanto a lui c’era la compagna Lara Carnevale, una professionista di atletica leggera che gli è sempre stata accanto in tutti i momenti difficili. I due hanno anche avuto un bambino, il piccolo Matteo, nato nel 2014.

Quando Montedoro ha dovuto abbandonare la recitazione

Per affrontare la malattia Montedoro ha dovuto lasciare la recitazione per un certo periodo e concentrarsi sulla salute. Dopo un po’ di anni piuttosto difficili Simone è riuscito a tornare alla sua passione e lasciarsi alle spalle il peggio. Ha lavorato in teatro nella commedia A Capodanno tutti da me, è poi tornato a vestire i panni del Capitano Tommasi per un solo speciale episodio di Don Matteo e ha partecipato anche a Ballando con le Stelle. A marzo del 2022 di nuovo a teatro con la commedia L’uomo ideale.

Oggi Simone Montedoro si dedica quasi del tutto alla recitazione e vive la sua vita in famiglia con la compagna Lara e suo figlio Matteo a Ibiza. Ma perché proprio Ibiza? Lo ha detto in una recente intervista: “Anni fa io e la mia compagna Lara siamo andati ad Ibiza a trovare alcuni amici: ci siamo innamorati del posto e abbiamo deciso di stabilirci là”.

Ovviamente questa scelta comporta un frequente allontanamento da casa per motivi di lavoro che lo portano spesso in Italia e ciò comporta anche un po’ di sofferenza: “Quando sono via per lavoro mi pesa la lontananza da Matteo. A Ibiza lui sta benissimo, è un’isola molto organizzata per i bambini, ci sono tante attività”.