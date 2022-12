I 10 classici fantasy che meritano un remake. Dopo Willow ci sono loro!

Con l’arrivo su Disney+ della serie sequel del film fantasy Willow, pellicola del 1988 diretta da Ron Howard, l’immaginazione dei fan del genere si è riaccesa.

Dopo che il film ha ottenuto un seguito anni dopo la sua uscita su internet sono iniziate le ipotesi su quale altro classico cinematografico del fantasy meriterebbe un sequel o un remake. Ecco per noi quali sono i 10 film più meritevoli di una nuova trasposizione.

Highlander

Franchise nato dal film Highlander – L’ultimo immortale con Christopher e Sean Connery narra di un gruppo di uomini immortali che possono essere uccisi solo dopo che la loro testa viene tagliata, in una lotta tra simili per decidere le sorti della terra.

Purtroppo i sequel del film non furono altrettanto brillanti e fortunati e da sempre i fan fantasticano su una nuova trasposizione con un nuovo film o serie tv.

Gremlins

La dark comedy degli anni ’80 sui teneri mostriciattoli che nelle circostanze sbagliate si rivelano poco teneri.

Già per l’epoca Gremlins fu un horror atipico data la sua natura scanzonata e una caratterizzazione che parodizzava i film per bambini. Oggi, data l’evoluzione del genere dell’horror/commedia, un remake del film non sarebbe un’operazione azzardata e potrebbe rivelarsi un altro piccolo gioiello del genere.

Lady Hawke

Film del 1985 con Matthew Broderick racconta di due amanti separati da una maledizione che costringe lei a essere un falco di giorno e lui un lupo di notte così da essere “sempre insieme, eternamente divisi”.

Film culto del genere fantasy, anche grazie alla presenza di Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer all’apice della loro carriera, sarebbe il prodotto adatto per un remake anche con uno stile più adulto e meno innocente.

I Goonies

Altro culto degli anni ’80 racconta di un gruppo di ragazzi americani noto come i Goonies i quali, nel tentativo di ottenere i soldi per non permettere alla banca di portar via la casa dei fratelli Mikey e Brandon, si avventurano alla ricerca del tesoro del pirata Willy l’Orbo.

Film per ragazzi sulla spensieratezza dell’infanzia e il sogno che questa non finisca mai l’idea di vivere nuove avventure con i Goonies e farli scoprire alle nuove generazioni sarebbe sicuramente approvata anche dai suoi fan più accaniti.

Fantaghirò

Serie fantastica tutta italiana prodotta dal maestro del cinema Lamberto Bava tratta della giovane figlia del re Fantaghirò, una ragazza con un portamento da maschiaccio a cui piacciono i duelli e che si rifiuta di rimanere ingabbiata nel suo ruolo di principessa.

La serie ebbe molto successo negli anni Novanta nel nostro paese e di sicuro un remake con un budget adatto potrebbe farne un successo anche fuori dall’Italia.

I Banditi del Tempo

Scritto e diretto da Terry Gilliam racconta di 6 nani che, grazie ad una mappa del tempo, viaggiano a spasso per le varie epoche rubando tesori ed oggetti preziosi. In uno dei loro viaggi si imbattono in Kevin, ragazzino di undici anni che si ritroverà ad essere compagno di viaggio dei sei nani.

Data l’infinità di storie raccontabili grazie ai viaggi nel tempo una serie sarebbe adatta per un remake moderno del film.

Legend

Diretto dal maestro del cinema Ridley Scott il film segue le avventure di Jack, interpretato da un giovane Tom Cruise, mentre cerca di fermare il Signore delle Tenebre dal gettare l’oscurità sulla terra.

Film fantasy dal tono decisamente dark che bene si adatterebbe ad un remake ma anche a sequel o prequel.

Dragonheart

Film del 1996 con Dennis Quaid è un fantasy con ambientazioni storiche. Il film racconta del cacciatore di draghi Bowen che instaura un rapporto di amicizia con il drago Draco che li porterà a cambiare le sorti del regno.

Un remake con un budget più adatto al film o anche una serie tv potrebbero di certo rendere giustizia a questo gioiellino dimenticato del genere e portargli il giusto successo.

Xena

La famosissima serie tv degli anni ’90 bene si sposerebbe per un remake, sia come film che serie tv, ma sicuramente anche rivedere Lucy Lawless nei panni della principessa guerriera sarebbe una mossa che i fan apprezzerebbero.

L’unica cosa certa è che i fan sarebbe bello vedere il ritorno del personaggio il quale, visto il suo attraversare le diverse epoche della classicità, avrà sempre storie nuove da poter raccontare.

Taron e la Pentola Magica

Film animato prodotto dalla Walt Disney Picture e tratto dal romanzo Le Cronache di Prydain la produzione del film fu travagliata perché ritenuto troppo maturo per il target giovane del film.

Un remake del film, in formato animato o live-action, renderebbe giustizia ad un film della casa di produzione ingiustamente dimenticato e che poteva essere molto di più di ciò che è stato.