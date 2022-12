The Whale, uscito il trailer completo e svela l’emozionante performance di Brendan Fraser

Il trailer ufficiale di The Whale mostra la performance di Brendan Fraser, che gli è valsa una serie di standing ovation in occasione dei festival.

Il nuovo trailer ufficiale di The Whale mostra uno sguardo più approfondito sull’interpretazione di Brendan Fraser, nominato ai Golden Globe. Il film, diretto da Darren Aronofsky che ha ricevuto una grande attenzione per l’Oscar come miglior attore, è stato adattato da Samuel D. Hunter dall’omonima opera teatrale del 2012. Il film racconta di un professore universitario obeso la cui vita è in crisi dopo la morte del suo compagno, per il quale aveva lasciato moglie e figlia.

Oggi A24 ha rilasciato il nuovo trailer ufficiale di The Whale. Il video si apre con un momento cupo che descrive il rapporto del personaggio con il proprio aspetto mentre tiene una lezione di inglese su Zoom con la telecamera spenta. Successivamente, il film si immerge in profondità nei tentativi di riparare il rapporto con la figlia abbandonata, interpretata dalla star di Stranger Things Sadie Sink.

Siamo tutti contenti di vedere Brendan Fraser trionfare con The Whale

The Whale ha suscitato critiche da parte di tutto il mondo dello spettacolo per il suo perpetuarsi di narrazioni grassofobiche. Questa discussione complica il percorso del film verso quella che molti opinionisti ritengono un’inevitabile vittoria agli Oscar per Fraser. Tuttavia, una caratteristica su cui gli spettatori del film tendono a concordare è che l’attore offre un’interpretazione ricca di sfumature e degna di lode. Durante il festival, prima dell’uscita nelle sale limitata al 9 dicembre, il film ha ricevuto diverse standing ovation della durata di alcuni minuti.

Sebbene Fraser non abbia mai smesso di lavorare in ruoli di rilievo, si è allontanato dai film più importanti come aveva fatto all’inizio della sua carriera, con blockbuster di successo come La mummia e commedie come George re della giungla…? e Il mio amico scongelato. Le sue ultime interpretazioni importanti sono state per lo più in televisione, in particolare nella serie Doom Patrol della DC Comics HBO Max, che si può trovare su Prime Video.

Sebbene il suo ritorno al cinema sia stato complicato con la cancellazione di Batgirl della DC, che lo avrebbe visto protagonista nei panni del personaggio malvagio Firefly, The Whale sembra aver recuperato alla grande quell’assenza.

Infatti, il film ha recentemente registrato il più alto incasso di tutto l’anno per un’uscita limitata. Con un incasso di 60.000 dollari in sole sei sale esaurite, ha superato il precedente record, Everything Everywhere All At Once, che è diventato il film di maggior incasso mai realizzato da A24.

The Whale ha un appeal meno ampio rispetto alla pellicola in questione, ma la sua presenza ai premi e la continua ammirazione di Fraser potrebbero farlo diventare uno dei principali incassi della stagione degli Oscar 2023.