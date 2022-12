Al Bano lo ha detto: “Passerò il Natale con lei…”, le parole su Loredana lasciano a bocca aperta

Di recente Al Bano ha confessato con chi passerà il Natale e come vorrà trascorrere la giornata. I fan sono rimasti stupiti da alcune sue dichiarazioni a riguardo e sono curiosi di scoprirne di più.

Si avvicina il Natale e, come tutti noi, anche i VIP si preoccupano di dove passeranno le feste e soprattutto con chi. Tutti siamo curiosi di conoscere quali sono i loro piani per il Natale; Al Bano in questo è stato molto sincero e ha detto a tutti i suoi fan come ha intenzione di trascorrere le festività.

Al Bano è uno dei cantanti più conosciuti e apprezzati in Italia, ma la sua fama ha raggiunto anche il resto del mondo. La sua carriera è iniziata quando era molto giovane: il suo talento era innegabile già a quel tempo.

Tutti ricordano la sua storia con Romina Power, incontrata sul set de Nel Sole. Tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine e si sono sposati dopo poco tempo che avevano iniziato a frequentarsi. Anche se le famiglie non erano d’accordo, i due hanno coronato il loro sogno d’amore. Sogno, però, che si è spezzato negli anni ’90 e ha messo fine alla loro relazione.

Al Bano: ecco come trascorrerà il Natale

Anche Al Bano si appresta ad affrontare le feste con il sorriso e la simpatia che lo contraddistinguono. Il cantante pugliese ha condiviso coi fan i suoi progetti per le prossime feste, rivelando con chi passerà il Natale e i progetti che ha per quel giorno.

Lui e Loredana Lecciso stanno insieme da ormai 21 anni, festeggiati poco tempo fa. I due hanno anche avuto due figli: Albano Carrisi Kr e Yasmine Carrisi. I due genitori amano i propri figli e quando possono trascorrono il tempo che hanno con loro.

Il cantante ha rivelato che, come prevedibile, passerà le feste insieme alla moglie Loredana, ai due figli e al resto della famiglia. L’artista è stato infatti sempre molto legato alla tradizione e il Natale è un’occasione importante da trascorrere coi propri cari, rivedendosi tutti insieme.

Per il 25 dicembre il cantante ha anche comprato un vestito elegantissimo a Loredana da indossare durante le feste: è proprio per questo motivo che ha acquistato questo abito di lusso. I fan sono ovviamente molto curiosi di vedere il vestito indossato; chissà se i due posteranno qualche foto dei propri giorni di festa.

Un meraviglioso regalo per Loredana, quindi, mentre Al Bano apprezza il tempo passato con la sua famiglia e i suoi cari, come ha sempre professato. Siamo sicuri che a Natale ci sarà una grande festa a Cellino San Marco.