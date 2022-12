Addio Gianni Sperti, il racconto drammatico, non si è potuto fare nulla

Gianni Sperti è conosciuto da tutti come opinionista di Uomini e Donne, ma in pochi sanno che prima si occupava di ben altro. Ha dovuto però abbandonare la vecchia carriera a causa di alcuni problemi che ha svelato di recente.

Gianni Sperti si è aperto al pubblico e ha raccontato molte cose della sua vita privata, a cominciare dal perché ha abbandonato il lavoro che faceva prima e parlando poi della sua vita sentimentale. L’opinionista ha voluto chiarire alcuni punti sul suo conto.

L’opinionista ha lasciato trasparire una parte di sé che in pochi conoscevano, stupendo tutti i suoi follower. Da sempre seguito per il suo ruolo in Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, oggi ha reso nota una parte della sua vita privata che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Gianni Sperti: “Non hanno il coraggio”

Spesso l’uomo viene “additato” come omosessuale non dichiarato. “Non amo le etichette e le classificazioni sociali. Inoltre la vita sessuale degli esseri umani, secondo i miei valori, è da considerarsi privata, che si parli di etero o di gay. Quindi se anche lo fossi sarebbero fatti miei” ha risposto lui, zittendo le discussioni.

Poi però, la sua ex moglie ha parlato dello stesso argomento a Verissimo, raccontando del rapporto di Sperti con Raz Degan. “Alla fine della fiera sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati nello stesso modo: nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, di mostrare la loro vera natura. Sono fatti della stessa essenza. Io, invece, non riuscirei mai a stare con una persona se quello non è il posto in cui voglio stare. Non ne vedo il motivo. Sono state persone molto poco leali con me e non ho voglia di farmi raccontare bugie“.

Non è chiaro se si riferisse a una possibile relazione tra i due, anche se l’allusione è chiara. Gianni Sperti non ha mai risposto a queste dichiarazioni: il suo rapporto con Raz Degan è ancora avvolto nel mistero.

Prima di fare l’opinionista, Sperti era un ballerino molto bravo. Per un po’ ha continuato a praticare lo sport, poi ha deciso di abbandonare la carriera. Di recente, di fronte alle domande dei follower, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a dire addio alla danza.

“Ho iniziato nel periodo in cui la televisione italiana offriva molti programmi con la presenza di un corpo di ballo e l’ho fatto per molti anni nonostante la carriera del ballerino è notoriamente breve come quella di un calciatore.

Si può decidere di restare nel settore con un ruolo diverso, io invece ho avuto la possibilità di intraprendere un percorso differente ma molto entusiasmante. Ho fatto questa scelta anche perché con la danza ho un rapporto di amore e odio. Amo danzare ma non mi è mai piaciuto l’ambiente competitivo che si respira“.