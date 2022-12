Avatar: La via dell’acqua, quando arriva in streaming su Disney+

Potrebbe passare un po’ di tempo prima che possiate guardare il sequel di Avatar con la comodità del tasto pausa.

Avatar: La via dell’acqua sta già facendo faville al botteghino. L’atteso sequel del kolossal fantascientifico di James Cameron del 2009, La via dell’acqua è in programmazione in tutte le sale, dall’IMAX 3D al normale 2D, ed è diventato una vera e propria attrazione, avendo guadagnato, al momento in cui scriviamo, quasi 500 milioni di dollari a livello globale.

Ma se state aspettando di vedere questo lunghissimo film comodamente seduti sul vostro divano (dove potete mettere in pausa quando dovete andare in bagno), quanto dovrete aspettare?

La Disney non ha ancora annunciato quando Avatar: La via dell’acqua sarà disponibile in streaming, per i film del Marvel Cinematic Universe, a partire da Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, la società ha stabilito una finestra minima di 45 giorni tra il debutto nelle sale e l’uscita in streaming.

Se Avatar: La via dell’acqua seguirà questa linea, il film potrebbe arrivare sulla piattaforma non prima del 30 gennaio. Tuttavia, a seconda del successo ottenuto, la Disney ha la tendenza a prolungare questo periodo: Thor: Love and Thunder è arrivato in streaming 62 giorni dopo la sua anteprima, per esempio, e non abbiamo ancora una data di uscita in streaming per Black Panther: Wakanda Forever.

Non tutti i film prodotti dalla Disney sono soggetti alla regola dei 45 giorni, come per esempio è per Strange World, che arriverà su Disney Plus il 23 dicembre, ma questo destino è solitamente riservato ai film che non ottengono buoni risultati al botteghino. A giudicare dal successo strepitoso di Avatar: La via dell’acqua, non sembra che questo sia il destino della pellicola.

Anzi, probabilmente la Disney vorrà tenerlo nelle sale il più a lungo possibile, dopotutto, il film originale è rimasto nelle sale per 234 giorni. Sebbene sia improbabile che la casa di topolino aspetti così tanto per distribuire il sequel su Disney Plus, La via dell’acqua potrebbe non arrivare in streaming prima del 2023.

C’è anche la possibilità che finisca per essere disponibile per il noleggio o per il download a pagamento, con la possibilità di streaming solo in un secondo momento. Come è successo per Top Gun: Maverick, che arriverà su Paramount Plus solo sette mesi dopo il suo debutto, ovvero esattamente oggi, 22 dicembre, pur essendo stato reso disponibile per il noleggio nel mese di agosto.

Se sarà questo il caso, Avatar: La via dell’acqua potrebbe essere disponibile per il noleggio o l’acquisto intorno a marzo 2023 (la finestra di 90 giorni), ma non arriverà su Disney Plus prima dell’inizio dell’anno.

C’è anche un altro intoppo: la Disney è vincolata a un contratto in sospeso tra la 20th Century Studios e la HBO, questo scade nel 2022, ma non è chiaro se Avatar: La via dell’acqua ne faccia parte. In tal caso, il film potrebbe avere una breve permanenza su HBO Max prima di passare a Disney Plus. La Disney non per adesso non ha rilasciato nessuna dichiarazione.

Nel frattempo, l’opzione migliore per vedere Avatar 2 è prendere i biglietti per il cinema, a discrezione se in 2D o in 3D, anche se in questo caso il consiglio è di vederlo assolutamente in 3D. Se volete sapere cosa ne pensiamo, date un’occhiata alla nostra recensione, ma non fatevi troppo scoraggiare.