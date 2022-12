Enzo Iacchetti, “Soffro di depressione…” sciocca tutti, le sue parole sono struggenti. Ecco la verità

Il noto comico e conduttore Enzo Iacchetti fa delle confessioni scioccanti. L’uomo non sta bene e le sue dichiarazioni mettono in allarme i fan. Dopo la pandemia la sua vita sarebbe cambiata. Ecco il suo racconto più nello specifico.

Enzo Iacchetti è un comico e conduttore molto noto del piccolo schermo. Da sempre associato a Ezio Greggio, in coppia per tantissimi anni a Striscia la Notizia, Iacchetti ha alle spalle una carriera lunghissima ricca di grandissimi successi.

Da non sottovalutare anche la sua presenza al cinema e le sue partecipazioni a famosi lungometraggi diretti da maestri della commedia come Jerry Calà, Carlo Vanzina e anche Leonardo Pieraccioni.

Sentimentalmente Enzo Iacchetti ha avuto una vita piuttosto turbolenta. Dopo il matrimonio con Roberta dalla quale ha avuto un figlio, Martino, nel 1986, Iacchetti ha avuto una relazione con la showgirl e storica velina Maddalena Corvaglia dal 2002 al 2007.

Rispetto, però, agli inizi della sua carriera Iacchetti sa che deve essere riconoscente soprattutto a Maurizio Costanzo. A questo proposito ha dichiarato in un’intervista a La Ragione: “Mi chiamarono per partecipare al Maurizio Costanzo Show. Fu la svolta. Portai i miei libri bonsai e l’idea piacque tantissimo a Maurizio Costanzo, che in me probabilmente percepisce un senso della comicità sensibile e malinconica alla Neil Simon. Andò tutto bene, mi chiese anche di improvvisare delle canzoni in diretta”.

Inutile dire che da quel momento il lavoro di Iacchetti in televisione ha preso il volo diventando uno dei più apprezzati cabarettisti, comici e conduttori italiani. Purtroppo, però, Iacchetti ha un grossissimo rimpianto riguardo al suo passato: “Mio padre è venuto a mancare quando avevo solo 21 anni. Tuttora ho un senso di colpa fortissimo perché non andavo d’accordo con lui”.

E ancora: “Ero fissato con la musica e le chitarre e non pensavo alle difficoltà che ogni giorno affrontava. Con la sua morte sono andato molto in crisi”. Un evento che lo ha segnato nel profondo e che a distanza di anni continua a perseguitarlo.

Ma c’è qualcosa che lo ha turbato tanto negli ultimi tempi e che gli ha fatto rivalutare molte scelte ed il suo stile di vita.

La tristezza di Enzo Iacchetti

Questi ultimi anni non sono stati semplici per nessuno a causa soprattutto dell’arrivo nel 2020 della pandemia. Gli ultimi due-tre anni hanno messo a dura prova anche Enzo Iacchetti che ha percepito una notevole tristezza e difficoltà generale.

In merito a questo, nella stessa intervista ha ammesso: “Prima della pandemia vivevo a pieno ritmo, non mi sembrava di avere 67 anni. Adesso invece mi sembra di avere molti più anni di quelli che ho. Vivo in solitudine e amo il silenzio. Che sia forse depressione?”

Ed è qui che lui stesso si è dato una sorta di spiegazione: “L’ho sempre avuta. Anche da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi portiamo una croce, la mia è questo carattere”.

Enzo Iacchetti, quindi, ha confessato che una tristezza di fondo lo ha accompagnato da sempre e che forse proprio questa dicotomia tra gioia e malinconia è stata la chiave del suo successo. Tuttavia, tale sentimento è aumentato negli ultimi tempi anche per colpa della reclusione dovuta al covid.