Cicogna natalizia per Cecilia Rodriguez! Spunta la verità sulla gravidanza e lascia tutti a bocca aperta

Cecilia Rodriguez è incinta? Gli ultimi indizi sembrano puntare tutti in quella direzione. Lei e Ignazio Moser sono ormai prossimi al matrimonio, ma sembra che ci siano altri progetti in cantiere per i due. Ecco cosa sappiamo

Cecilia Rodriguez sta aspettando un bambino e i fan sono in visibilio. Negli ultimi giorni non si parla d’altro: sembra che la showgirl argentina, sorella minore di Belen, stia per dare il benvenuto a un bebè. Ma cosa si sa della presunta gravidanza?

Potrebbe essere un bellissimo regalo di Natale per i due: un bambino o una bambina in arrivo in casa Moser-Rodriguez, per celebrare queste feste nel migliore dei modi. I fan stanno già fantasticando sul sesso del presunto nascituro, perché sono piuttosto convinti del fatto che Cecilia Rodriguez sia incinta, il che sarebbe una notizia meravigliosa anche per sua sorella Belen.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano un bambino?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno per coronare il loro sogno: i due si sposeranno il prossimo anno. Poco tempo fa infatti, l’ex ciclista ha fatto la sua proposta alla showgirl e i fan non vedono l’ora di vivere la cerimonia insieme a loro.

Sembra però che il matrimonio non sia l’unica buona notizia per i due: le ultime indiscrezioni parlano di un bebè in arrivo. Sebbene i due non abbiano confermato né smentito la notizia, gli indizi ci sarebbero tutti e l’eventualità sarebbe molto probabile.

Ma da cosa si è capito? Di recente la showgirl è apparsa più volte in abiti molto aderenti che hanno evidenziato forme che prima non c’erano. In particolare è stata vista in un abito nero molto corto che le ha segnato la pancia, che sembra proprio quella di una donna in dolce attesa. Cecilia infatti non sembra ingrassata in generale, ma ha solo una pancia più “prorompente”.

In passato la showgirl aveva negato la notizia spiegando che si trattava solo di un po’ di gonfiore dovuto all’intolleranza al lattosio, ma questa volta la pancia sembra più importante di una semplice reazione avversa.

Così sul web impazza la discussione e ormai quasi tutti sono certi che la showgirl sia in dolce attesa. Altre foto successive a quella sembrano dimostrare che Cecilia sia davvero incinta. Per ora né lei né il compagno Ignazio si sono esposti a commentare la notizia; il non averlo negato, però, sta insospettendo molti.

La showgirl non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia e regalare un cuginetto o una cuginetta a Santiago e Luna Marì. Ora che il matrimonio si avvicina, i due potrebbero aver finalmente deciso di avere un figlio.