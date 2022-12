Vite al limite: Robert Buchel è morto “La storia più triste del programma”, tragico destino, quasi 400 kg

Il suo caso è stato considerato il più triste di Vite al limite, il programma del dottor Nowzaradan firmato Real Time. Ecco di chi si tratta.

Da parecchi anni su Real Time va in onda Vite al limite, un programma molto amato dai telespettatori della rete televisiva che approfondisce la vita di persone americane affette da un brutto disturbo alimentare, l’obesità.

Il tragico destino di Robert Buchel

Il dottor Nowzaradan è il medico della clinica a cui si rivolgono i protagonisti del programma e li aiuta a intraprendere un percorso di dimagrimento fatto sia di attività fisica che di corretta alimentazione. Famoso per essere piuttosto severo, il dottor Nowzaradan non si tiene un cecio in bocca, ma lo fa esclusivamente per il bene dei suoi pazienti. Molti di loro, infatti, rischiano la vita per l’eccessivo peso.

I suoi pazienti si impegnano molto per migliorarsi, chi con più difficoltà e chi con meno. Non sempre, però, le cose vanno bene. La storia di Robert Buchel, purtroppo, non ha avuto un lieto fine. 41enne, ha partecipato al format nel 2018, quando ha provato a vincere la sua dipendenza da cibo che lo aveva condotto al peso di 382 chili.

Quello di Robert fin dall’inizio non è stato un percorso facile, nonostante questo lui ce l’ha messa tutta. Per via del peso soffriva anche di problemi di cuore e, nonostante gli sforzi fatti per dimagrire, nello stesso anno è stato colpito da un infarto fatale.

Ricordiamo che Robert si stava impegnando davvero molto con il Dott. Nowzaradan : nonostante il suo percorso sia durato solo 8 mesi, l’uomo era riuscito a perdere ben 154 kg.

La sua fidanzata è rimasta sconvolta dalla tragica e improvvisa morte di Robert, avvenuta proprio quando stava cerando di riprendere in mano la sua vita. Tantissimi i fan che sui diversi social hanno fatto le condoglianze alla ragazza e alla famiglia di Robert, che era apprezzatissimo da molti perla sua forza d’animo che l’aveva portato a intraprendere quel percorso così faticoso e perdere 154 kili in soli 8 mesi.

Per via del suo tragico destino, il caso di Robert Buchel è considerato uno dei più tristi del programma. Il paziente del dottore di Real Time non è riuscito nemmeno a finire il suo percorso di dimagrimento che è stato interrotto da un infarto fulminante, perdendo drammaticamente la vita.