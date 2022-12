Tomaso Trussardi: “La amo ancora”, confessione shock su Michelle. L’imprenditore rivela i suoi sentimenti

Tomaso Trussardi ha fatto una confessione davvero scioccante ai suoi amici: l’imprenditore bergamasco ha ammesso di amare ancora la sua ex moglie Michelle Hunziker, poi ha rivelato la verità sulla relazione tra lui e la showgirl.

Tomaso Trussardi ha scioccato i suoi follower ammettendo che prova ancora dei sentimenti per Michelle Hunziker e che è la donna che ancora non riesce a smettere di amare. La notizia arriva da amici dell’imprenditore, che ha confermato la natura dei suoi sentimenti chiarendo la questione una volta per tutte.

Pensare che qualche mese fa i due si erano lanciati frecciatine riguardo la fine del loro rapporto: Michelle infatti aveva mostrato la sua casa su Instagram dicendo di sentirsi “una donna libera” e di “non dover dare giustificazioni a nessuno” del tempo che prendeva per se stessa. Una chiara allusione a qualche problema nel suo matrimonio. Trussardi a quel punto aveva rilasciato un’intervista in cui affermava di prendere le distanze da qualsiasi affermazione sulla fine della sua relazione con la showgirl.

È da fine agosto, quando Michelle Hunziker e il chirurgo si sono lasciati dopo un’estate di passione, che si parla di un ritorno di fiamma tra la showgirl e Tomaso Trussardi. Tra indiscrezioni e foto insieme, ormai tutti si erano convinti del fatto che tra i due potesse essere sbocciato di nuovo l’amore.

L’ex coppia infatti aveva condiviso alcune foto insieme, in particolare con le figlie Sole e Celeste, come se fossero ancora due genitori sposati. I due non avevano mai confermato la notizia e, anzi, erano stati visti in altre occasioni in compagnia di altre persone. Il gossip a quel punto si era infiammato.

Oggi finalmente, dopo mesi di illazioni e segreti, Tomaso ha svelato la vera natura dei suoi sentimenti nei confronti dell’ex moglie. L’imprenditore ha ammesso di fronte ai suoi amici che Michelle è stata la donna che ha amato di più nella sua vita, tanto da aver provato a ricucire il rapporto ma non essersi riuscito. Il matrimonio è terminato poco tempo dopo.

Adesso l’imprenditore si dice sereno e, sebbene in passato i due abbiano avuto degli screzi dopo la loro separazione, hanno deciso di rimanere uniti per il bene delle figlie. È per questo che sono stati visti più volte insieme, sia in vacanza che al ristorante: lo hanno fatto esclusivamente per stare con le loro bambine.

I sentimenti di Tomaso sono cambiati e ora, a detta dei suoi amici, prova verso Michelle un grande affetto e rispetto in quanto madre delle loro figlie. I due sono riusciti ad appianare i problemi e stanno facendo di tutto per regalare un’infanzia felice alle piccole.