House of the Dragon, la star svela che Aegon scatenerà il caos nella seconda stagione

L’attore di House of the Dragon, Tom Glynn-Carney, anticipa il caos provocato da Aegon nella seconda stagione della serie fantasy della HBO, quando inizierà la guerra civile dei Targaryen.

L’attore di Aegon, Tom Glynn-Carney, è entusiasta di vedere il suo personaggio scatenare il caos nella seconda stagione di House of the Dragon. Personaggio essenziale di House of the Dragon, Aegon è il figlio di Viserys (Paddy Considine) e Alicent (Olivia Cooke). La sua nascita rappresenta una minaccia per le pretese al trono di Rhaenyra (Emma D’Arcy), nonostante il re la sostenga fermamente come sua erede.

Interpretato da Ty Tennant da adolescente, il ruolo di Aegon è stato ripreso da Tom Glynn-Carney nell’episodio 8 della stagione 1, dopo un salto temporale di sei anni. L’episodio 9 lo ha visto salire al Trono di Spade dopo la morte di Viserys in un colpo di stato per usurpare le pretese di Rhaenyra.

Secondo quanto riportato, Glynn-Carney ha parlato del futuro del suo personaggio nella seconda stagione della House of the Dragon in occasione dell’inaugurazione della Game of Thrones Fan Convention della HBO a Los Angeles, facendo presagire un ruolo più ampio. L’attore ha parlato della natura “faticosa” della seconda stagione, affermando che lui e i suoi co-protagonisti si stanno allenando duramente per portare i loro corpi in “buone condizioni” in vista della prossima stagione.

Glynn-Carney ha espresso il suo apprezzamento per la complessa caratterizzazione di Aegon e la speranza che il personaggio non si riduca a un “vero e proprio cattivo” o a uno “psicopatico”, non vede l’ora di vedere il suo personaggio “causare più scompiglio”.

“Non vedo l’ora che Aegon abbia molta più carne da mettere sotto i denti e che possa causare più scompiglio, davvero, e mettere i bastoni tra le ruote, cosa che gli riesce benissimo”.

Il ruolo di Aegon nella seconda stagione di House of the Dragon spiegato

Nella prima stagione di House of the Dragon, Aegon esprime spesso la sua riluttanza ad assumersi le proprie responsabilità di figlio del re, con la madre Alicent (Olivia Cooke) che lo spinge a seguire i suoi doveri e a seguire i suoi ordini del giorno con metodi perentpri. Nonostante la sua rispettabile posizione a corte, Aegon è una carta vincente per la famiglia Targaryen: si sottrae al suo posto nella famiglia per generare dei bastardi ad Approdo del Re e stupra almeno una domestica.

La sua natura caotica e le sue radicate insicurezze, che potrebbero derivare dalla l’educazione, mettono a rischio il nome e la reputazione della famiglia e rivelano l’ipocrisia di Alicent.

Sebbene lo status da erede di Rhaenyra abbia preceduto il ruolo di Aegon come primogenito del re, Alicent è stata vista più volte pensare al futuro, preoccupata che l’esistenza di suo figlio rappresentasse una minaccia per Rhaenyra che avrebbe potuto mettere in pericolo la sua famiglia. La situazione è precipitata quando, dopo la morte di Viserys, Alicent ha insediato il figlio maggiore sul Trono di Spade, nonostante i suoi numerosi difetti. Questa decisione metterà il pericolosamente squilibrato Aegon in una posizione di potere nella seconda stagione e darà il via alla guerra civile Targaryen.

Le dichiarazioni di Glynn-Carney indicano che Aegon continuerà a essere un jolly nella seconda stagione, forse ignorando gli ordini di sua madre e del suo consiglio al fine di perseguire i propri interessi. La serie HBO ha già apportato dei cambiamenti rispetto al romanzo di George R.R. Martin, il che potrebbe significare che Aegon diventerà una figura più centrale nelle guerre che verranno.

Visto il suo ghigno durante l’applauso del regno alla sua incoronazione, la seconda stagione della House of the Dragon potrebbe vedere un Aegon prima indifferente sfruttare il suo nuovo potere, il che potrebbe significare un disastro per Westeros.