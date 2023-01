“È successo durante le riprese”: Can Yaman costretto a scappare lontano, ore di tensione massima

Can Yaman è scomparso e i fan sono preoccupatissimi: dov’è finito l’attore tanto amato? Il sex symbol turco non è più rintracciabile sui social, sembra essersi volatilizzato. Come mai questa scelta? Che cosa è accaduto?

Can Yaman ha raggiunto il successo con DayDreamer – Le ali del sogno, diventando popolare anche in Italia. Nella serie ha interpretato il ruolo del fotografo Can Divit, e ha indossato gli abiti creati da lui stesso. Da quel momento in poi la sua carriera ha avuto un’ascesa incredibile.

Dopo l’incredibile successo, l’attore era pronto a intraprendere nuovi progetti e dimostrare a tutti il suo talento. Le donne italiane non vedevano l’ora di rivederlo in qualche serie tv o film, ma a quanto pare ci sono altri piani per l’attore.

Can Yaman è fuori dai radar

Can Yaman infatti è scomparso dai radar: dopo la serie televisiva Viola come il mare, l’attore è letteralmente sparito dai social e di lui non si sa quasi più nulla. Nello show Yaman ricopriva il ruolo del protagonista maschile Francesco Demir, ispettore capo della polizia; accanto a lui Francesca Chillemi come protagonista femminile, nel ruolo di Viola Vitale, una giornalista.

Oltre a film e serie tv ha girato diversi spot pubblicitari di risonanza, come quella del pastificio abruzzese De Cecco diretta da Ozpetek, e la campagna Vieni in Turchia con me, girata per il consolato e l’ambasciata Turca, per supportare la cultura del paese e il turismo.

Viola come il mare ha conquistato il pubblico e i telespettatori sperano in una seconda stagione, anche se ancora non è stata confermata. Gli italiani chiedono a gran voce un prosieguo, ma sembra che qualcosa sia andato storto.

Francesca Chillemi ha pubblicato un post su Instagram dove ha ringraziato i suoi follower e i telespettatori che l’hanno supportata: “Ancora più incredibili sono state queste ultime settimane settimane in vostra compagnia, ogni puntata è stata sempre più emozionante e questa sera siamo arrivati all’ultima” ha scritto.

Nel post però non c’è alcun riferimento a Can Yaman: non viene neanche nominato o taggato. L’attrice ha ringraziato molte figure della produzione e gli altri attori, ma non il suo compagno di riprese più stretto. È emerso addirittura che i due non si seguano neanche più su Instagram.

È probabile che sia accaduto qualcosa tra i due che è rimasto ancora irrisolto e di cui ancora non si sa niente. Quel che è certo è che il bell’attore non sta dando segni di vita sui social né con dichiarazioni tramite stampa. Che sia successo qualcosa durante le riprese che ha scosso particolarmente Yaman? Dovremo aspettare ancora un po’ per avere delle risposte.