Giaele De Donà, fuori dalla casa è stato scoperto il vergognoso segreto: “Beccata a farlo a Forte dei Marmi”

Si è detto che i due si sarebbero incontrati per un solo weekend ma sembra esserci dell’altro. Giale De Donà è ancora una volta al centro dei pettegolezzi e accanto a lei questa volta c’è Flavio Briatore. La concorrente più discussa del Grande Fratello Vip sarebbe al centro di scottanti retroscena con Briatore: “Altro che un solo week end, ci sono stati altri incontri” .

Giaele De Donà è una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip soprattutto per il suo sentirsi libera di vivere tutti i flirt che vuole all’interno della casa malgrado sia sposata. Sì perché come mi vi abbiamo raccontato Giaele è sposata con tale Bradford Beck, americano quarantenne e ingegnere, nonché imprenditore. Con Giaele non hanno avuto figli e tra loro ci sono 21 anni di differenza.

Bradford Beck a essere precisi è un ingegnere aerospaziale e anche un imprenditore, è il CEO della United Aeronautical con sede a North Hollywood, in California. L’azienda progetta e costruisce materiale aeronautico e se in Italia è Giaele ad essere più famosa, in America Beck è piuttosto noto e anche molto ricco anche se non si conosce con esattezza il suo patrimonio.

Sofia Giaele De Donà e Bradford Beck stanno insieme da circa 4 anni ma il loro a quanto pare è un rapporto aperto, entrambi possono avere relazioni con altre persone. Un modo di vivere il matrimonio, il loro, davvero inusuale per il nostro Paese in cui molte coppie hanno una mentalità decisamente più chiusa. I due sono convolati a nozze nel 2021 e la proposta è stata fatta davvero in grande, in una delle piazze più importanti di Londra con un flash-mob organizzato apposta per lei. Naturalmente a suggellare il patto c’era un anello di diamanti.

Da quando Giaele è entrata nella casa più famosa d’Italia però non si fa altro che parlare dei suoi flirt e gli ultimi rumors parlano di scottanti retroscena niente meno che con Flavio Briatore. Ecco cosa è successo.

Flavio Briatore e Giaele De Donà: ecco cosa sta succedendo

Si vociferava di un solo fine settimana insieme ma sembra che le cose stiano diversamente. L’influencer Giaele De Donà si trova di nuovo al centro del gossip più spietato e tutto è partito proprio dalle sue confessioni sul matrimonio aperto che vive con suo marito Bradford. Lei ha rivelato di vivere con lui solo sei mesi all’anno e i restanti sei mesi senza di lui, durante i quali evidentemente entrambi si sentono liberi di vivere le loro vite come vogliono.

Ebbene in questi mesi da “single” Giaele avrebbe avuto un flirt perfino con Flavio Briatore. I due sono stati visti insieme nel locale di lui in Sardegna. L’imprenditore piemontese avrebbe smentito e ha detto che lui fa foto con tutti e che di Giaele non si ricordava affatto. Ovviamente molte persone non credono che questa dichiarazione sia vera. Il settimanale Chi ha infatti detto il contrario:

“Altro che un solo week-end in Costa Smeralda e un incontro casuale a Monte Carlo. Tra Briatore e Giaele c’è stato un altro weekend di incontri a Forte dei Marmi dove hanno alloggiato, in camere separate, al Grand Hotel Imperiale. I due sono stati avvistati anche al Twiga. E poi… è calata la notte”.

Che si tratti di un semplice flirt o di qualcosa di più la stessa Donà non ha mai nascosto il suo essere libera e il suo rapporto aperto con il marito, le fa tutto alla luce del sole. Inoltre la gieffina ha anche espresso la sua fluidità sessuale dichiarando apertamente di essere stata con delle donne.

La scorsa estate a Capri, per esempio, è sbocciata una passione per Taylor Mega confermata poi da quest’ultima che di recente ha anche fatto un’incursione nella casa del GF per fare una sorpresa alla sua speciale amica.