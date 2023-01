The Boys 4 vietata ai minori di 14 anni, uno degli episodi sarà “disgustoso” / La dichiarazione

L’account Twitter di The Boys ironizza sul fatto che la quarta stagione sarà classificata come vietata ai minori dopo che il supervisore degli effetti speciali dello show ha fatto un’audace affermazione su un nuovo episodio “disgustoso”.

Sempre pronto a non lasciarsi sfuggire l’occasione di una buona goliardata, The Boys ha fatto sapere che la sua prossima stagione, la quarta, sarà classificata vietata ai minori di 14 anni dopo che il supervisore degli effetti speciali dello show ha recentemente espresso il suo shock per l’ennesimo momento “disgustoso”.

Dopo tre stagioni di grande successo, il servizio di streaming Prime Video di Amazon non solo sta preparando la quarta stagione di The Boys, ma è anche pronto a lanciare una nuova serie spinoff, Gen V, nel corso dell’anno. Le riprese della quarta stagione di The Boys sono iniziate ufficialmente nell’agosto del 2022 e dovrebbero concludersi a marzo. Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su quando andrà in onda la nuova stagione.

Recentemente, Stephan Fleet, supervisore degli effetti speciali e produttore associato dello show, ha scritto su Twitter di aver visto “la cosa più disgustosa che abbia mai visto finora lavorando in questo settore” durante la lavorazione della nuova stagione. L’account Twitter ufficiale di The Boys ha risposto prontamente, scherzando sul fatto che la quarta stagione sarà classificata come vietata ai minori di 14 anni.

Le affermazioni di Fleet fanno seguito al fatto che la serie ha già alzato la posta in gioco con la scioccante apertura della terza stagione, che ha lasciato molti fan sconvolti. Mentre la terza stagione ha ampiamente pubblicizzato l’inclusione di Herogasm, sono stati i momenti iniziali, in cui la parodia di Ant-Man Termite ha accidentalmente ucciso il suo amante espandendosi a grandezza naturale dall’interno del suo pene, a stabilire realmente il livello per il resto della stagione.

Cosa aspettarsi dalla quarta stagione di The Boys

Contrariamente a quanto dichiarato senza peli sulla lingua dallo show, secondo cui la quarta stagione sarà classificata come vietata ai minori, i fan possono aspettarsi di vedere molto di più dell’umorismo caratteristico che continua a spingersi oltre i limiti del buon gusto e a far guadagnare allo show la classificazione programma televisivo adatto solo per un pubblico adulto.

In ogni stagione successiva, lo showrunner di The Boys Eric Kripke e il suo team sono riusciti in qualche modo a inserire momenti sempre più oltraggiosi, pensati per deliziare e disgustare i fan in egual misura. Se la reazione di Fleet al suo lavoro sulla quarta stagione è significativa, il team creativo non ha intenzione di ridurre a breve il fattore shock della serie.

A parte i nuovi episodi di carattere artistico, i fan della serie hanno molto da aspettarsi: Billy Butcher interpretato da Karl Urban e i suoi amici continuano la loro lotta contro Patriota e i Super corrotti della Vought International.

Con l’arrivo di una serie di nuovi personaggi, lo show ha già rivelato che la quarta stagione vedrà l’introduzione di due nuovi Super: Firecracker (interpretata da Valorie Curry) e Sister Sage (interpretata da Susan Heyward). Anche Jeffrey Dean Morgan di The Walking Dead dovrebbe fare la sua apparizione in un ruolo non ancora svelato, mentre Hughie interpretato da Jack Quaid si riunirà a sua madre, interpretata da Rosemarie DeWitt.

I dettagli sulla trama di The Boys 4

I dettagli sulla trama della quarta stagione sono al momento scarsi, anche se, data la natura della conclusione della terza stagione, i fan possono probabilmente aspettarsi di vedere le continue conseguenze del ricongiungimento del figlio di Patriota, Ryan, con il suo padre biologico.

Nel frattempo, la perfida Victoria Neuman continuerà probabilmente la sua corsa per ottenere un potere politico ancora maggiore come partner nella candidatura del Segretario alla Difesa Robert Singer alla presidenza.

Con un’abbondanza di potenziali storie e una propensione a superare continuamente il livello delle stagioni precedenti, i fan avranno molto da aspettarsi quando la quarta stagione di The Boys arriverà finalmente su Prime Video.