“Cancellata dal palinsesto”: allarme rosso Rai 1 | Il 2023 si apre con una notizia allucinante

Il destino di Mare Fuori, acclamata serie tv della Rai che ha avuto un grande successo di pubblico avrebbe il proprio destino appeso a un filo.

La serie con protagonista, tra gli altri, Carolina Crescentini è arrivata alla terza stagione e il suo successo si è esteso ulteriormente anche perché la serie è stata distribuita su Netflix e Sky Q. I fan sono in trepidante attesa e si domandano quando sarà rilasciata la nuova stagione che, però potrebbe essere sospesa.

In questi giorni c’è il dubbio che Mare Fuori possa essere stato cancellato ma sembra invece che il rilascio della terza stagione sia stato solo rimandato e che i fan dovranno attendere solo fino alla metà di febbraio 2023.

Le riprese sono iniziate nella primavera del 2022. Alcuni fan hanno temuto la cancellazione della serie a causa di un ritardo della messa in onda che li avrebbe fatti insospettire ma in realtà tutti i fan possono stare tranquilli sul fatto che si è trattato solo di un rimando temporaneo.

Tutto è stato chiarito da un comunicato stampa ufficiale rilasciato dalla stessa Rai lo scorso 9 gennaio. Il motivo per il quale la serie non è stata ancora rilasciata è dovuto ad alcuni problemi tecnici che sono occorsi durante il montaggio delle puntate, una fase delicata che non può mai essere presa sotto gamba.

È stato già dichiarato ufficialmente che per risolvere questi problemi ci vorranno circa due settimane e la serie uscirà appunto il prossimo marzo. La serie sarà messa in onda prima dalla Rai e poi sarà rilasciata su Netflix. Ma dove eravamo rimasti? Ecco tutto quello che sappiamo.

Cosa vedremo nella nuova stagione di Mare Fuori

Ultimamente si è parlato del personaggio di Filippo, interpretato da Filippo Ferrari che, dalle ultime indiscrezioni, potrebbe lasciare la serie. Sembra per altro che l’addio di questo personaggio possa esserci proprio nelle prime puntate della terza stagione. Una seconda possibilità potrebbe essere che Filippo resti ma con un ruolo più marginale. Lo stesso Pino potrebbe lasciare la serie per sempre ma anche in questo caso non vi sono ancora notizie certe.

Nella seconda stagione Edoardo pianifica l’evasione, abbandonato da tutti. Naditza ha ottenuto la libertà, ma la ragazza pensa ancora a Filippo al quale si sente molto legata.

Edoardo Conte dovrebbe avere più spazio nella prossima stagione e proverà a redimersi. Molta curiosità c’è inoltre intorno al personaggio di Ciro Ricci. Come sappiamo il ragazzo perde la vita nelle stagioni precedenti ma potrebbe ritornare nella terza stagione in qualche maniera, sembra infatti che il ragazzo non sia morto per davvero.

Ad avallare questa ipotesi è stato lo stesso Giacomo Giorgio che interpreta Ciro. Proprio lui ha scritto sui social un messaggio che diceva semplicemente: “Ciro sta bene”, sollecitando così la curiosità dei fan. L’ipotesi più accreditata è che Ciro possa aver inscenato la sua morte per sfuggire alla prigione. Ma solo con l’uscita della terza stagione di Mare Fuori avremo conferma di tutte queste cose.