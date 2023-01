Ilary Blasi: il suo titolo di studio lascia tutti a bocca aperta. Adesso tutti zitti

Sapete che titolo di studio detiene Ilary Blasi? Non se ne era mai parlato prima, ma ora è saltata fuori la notizia che ha lasciato tutti senza parole.

Il titolo di studio di Ilary Blasi

Conosciuta per essere una delle conduttrici più amate della tv italiana, di Ilary Blasi si è parlato moltissimo ultimamente soprattutto per la sua separazione con Francesco Totti.

La loro storia d’amore decennale aveva accompagnato e fatto sognare per anni l’Italia, che ci ha messo un po’ ad accettare la separazione dei due. Inoltre, Ilary e Totti hanno avviato una vera e propria guerra mediatica.

Nonostante siano adulti e ci siano di mezzo dei figli, non sono riusciti a chiudere il loro rapporto pacificamente, anzi. L’unica via di uscita per loro è stata trovarsi in tribunale, davanti alla legge e a un giudice che fa da intermediario tra la loro ira.

Nell’ultimo anno, quindi, ha riempito le copertine di gossip e si è tornato a parlare della sua vita privata, alimentando le curiosità dei suoi fan a proposito del suo passato.

Nonostante sia un personaggio televisivo, infatti, Ilary è una persona piuttosto riservata che, anche nella battaglia mediatica con Totti, non ha fatto sentire la sua. È rimasta dietro le quinte, mandando solo velenose frecciatine su Instagram.

Chissà se prima o poi rilascerà un’intervista in cui dirà finalmente la sua. Molti pensavano che lo avrebbe fatto a settembre nello studio di Verissimo con l’amica e collega Silvia Toffanin, ma non è stato così. Sembra che a impedirlo sia stato proprio Francesco Totti.

Tornando a parlare di Ilary Blasi, negli ultimi giorni si parla di lei per via di una rivelazione sul suo titolo di studio. Le è stato chiesto di spiegare il suo percorso di studi, per scoprire di più della sua vita prima della fama.

Ilary Blasi, tra la moda e l’università

Lei ha rivelato di essersi diplomata al liceo scientifico e subito dopo essersi iscritta all’Università presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione. Nel frattempo lavorava anche come fotomodella, ma la sua carriera è iniziata grazie a Passaparola, il quiz condotto da Gerry Scotti.

Proprio lì ha incontrato quella che poi sarebbe diventata una delle sue migliori amiche di sempre, Silvia Toffanin, la conduttrice del talk show Verissimo.

La notizia del suo percorso di studi ha stupito molti dei suoi fan, che non erano informati sul suo passato a scuola, ha dato prova di essere una donna estremamente caparbia e volonterosa, studente e lavoratrice non ha abbandonato gli studi quando ha visto il successo, ma ha portato avanti entrambi con professionalità e impegno.

Ora non ci resta che aspettare di rivederla al timone dell’Isola dei Famosi se, dopo il periodo difficile che ha vissuto, accetterà di condurre ancora il programma.