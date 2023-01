“Siamo stati insieme a letto”: Alberto Di Monaco l’ha combinata grossa | Salta fuori solo adesso

A quanto pare Alberto di Monaco ha avuto un flirt con una donna italiana alcuni anni fa, era una showgirl tra le più belle del tempo e proprio lei è intervenuta a Pomeriggio Cinque e ha parlato della sua storia con il principe Alberto di Monaco.

“La storia è durata otto mesi, ci incontrammo a Venezia”, l’attrice alcuni giorni fa ha dichiarato al settimanale Nuovo qualcosa che poi le è stato chiesto di confermare in studio da Barbara D’Urso ma lei è stata reticente. Si tratta della sua dichiarazione sulla performance del Principe.

La donna di cui stiamo parlando è Patrizia Pellegrino e avrebbe avuto un flirt con Alberto di Monaco, ma avrebbe anche detto che l’uomo non sarebbe stato all’altezza della situazione.

La dichiarazione è stata fata al settimanale Nuovo e Signoretti ha detto: “Patrizia mi ha detto chiaramente che il principe Alberto a letto non era un re”. Patrizia Signorelli non ha confermato questa cosa, era titubante ma non l’ha neppure smentita.

Ma poi arriva la rivelazione più sconvolgente: “Ci siamo lasciati perché ho posato in topless per Playmen lui cercava una donna con uno stile diverso, magari a quest’ora, senza quegli scatti sarei principessa”.

Patrizia Pellegrino e Alberto di Monaco si sono conosciuti circa trent’anni fa a Venezia e il principe di Monaco sarebbe rimasto subito colpito della bellezza di Patrizia Pellegrino e disse che il sorriso della donna italiana gli aveva ricordato sua madre, l’attrice americana Grace Kelly.

I due vissero un’appassionata storia d’amore che però non ebbe una degna conclusione, circa 8 mesi dopo infatti uscirono delle foto erotiche di Patrizia su Playmen e a quanto pare questa cosa non avrebbe fatto piacere al principe di Monaco.

La stessa Patrizia Pellegrino ha raccontato l’accaduto: “La copertina di Playmen l’avevo fatta prima di conoscere il principe Alberto a Venezia. Non sapevo che sarebbe uscita dopo il nostro incontro.

Alberto ci rimase malissimo. Non credo di aver fatto un errore. In quel periodo tutte le più importanti attrici italiane, compresa Barbara D’Urso, posavano per dei servizi di nudo in copertina. Non ho mai fatto foto molto volgari.”

Patrizia Pellegrino rivela l’esperienza fallimentare

Nel corso dell’intervista con Barbara D’Urso la conduttrice stuzzica Patrizia Pellegrino sull’esperienza amorosa avuta con Alberto di Monaco, basandosi su una dichiarazione della stessa Pellegrino che avrebbe detto che il principe di Monaco non è stato indimenticabile sotto le lenzuola. Ma poi la stessa attrice avrebbe negato quanto detto e dice:

“Non ho detto niente di intimo, è stata una fantasia della giornalista che è andata oltre”. Per questo motivo Signoretti, il direttore di Nuovo chiamato in causa non si è tenuto questa affermazione ed è intervenuto in difesa della giornalista: “No, ti devo correggere. Ti chiesi se Alberto a letto poteva essere definito un Re. Tu mi rispondesti: ‘Un re no, forse un principe‘”.

La conversazione è proseguita con un’altra dichiarazione di Patrizia Pellegrino che ha dichiarato inoltre che dopo l’uscita di quelle foto, Alberto le chiese di vederla di nascosto: “Quella storia durò 8 mesi, un tempo lungo.

Poi lui si arrabbiò per quelle foto. Ci vedemmo di nascosto perché lui mi disse che, pur piacendogli molto, era costretto per ruolo a sposare una donna che non avesse nell’armadio foto di quel tipo”. Anche su questa affermazione il direttore di Nuovo l’ha nuovamente corretta e ha detto: “Finì perché lui ti aveva accusato di aver chiamato i paparazzi per farti fotografare con lui”.

Ma poi Patrizia Pellegrino ha aggiunto una postilla al racconto riportando un’altra versione della storia: “Non è vero, si arrabbiò moltissimo per quella copertina, poi la distanza ci allontanò. Io volevo vivere la mia vita e mi fidanzai con l’uomo che sarebbe diventato mio marito. Non ho sposato un principe, ma ho sposato un conte. Non credo che abbia usato una scusa per lasciarmi. Mi presentò ai suoi familiari e sono persone deliziose.”