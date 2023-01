Bones And All, quando arriva in streaming e dove

Dopo il successo di Chiamami col tuo nome, il regista Luca Guadagnino è tornato a sperimentare la strada del melodramma con il suo ultimo film, Bones and All, sebbene in maniera differente e appassionante.

Questo film, basato sull’omonimo romanzo di Camille DeAngelis, vede come protagonisti Taylor Russell, nel ruolo di Maren un’adolescente con tendenze cannibali, nonché Timothée Chalamet, nella parte di Lee un altro “mangiatore” che si ciba di carne umana arrivando di fatto “fino all’osso”…

La pellicola è incentrata sull’incontro tra Lee e Maren, in un mondo in cui sembra quasi impossibile trovare il loro posto, considerando la diversità che si portano dietro come un grosso fardello rispetto alla gente “normale”, ovvero quella che non si nutre di altri esseri umani.

Lottando contro il desiderio di mangiare le persone, i due si avvicinano l’una all’altra, pur continuando ad appagare i loro bisogni di cannibalismo, anche se Maren tenta di soffocare i suoi istinti violenti.

La situazione che stanno vivendo sta condizionando profondamente la loro sanità mentale, così, in cerca di risposte e di se stessi, decidono di affrontare un viaggio in auto attraverso il territorio meno battuto d’America, percorrendo circa 3.000 miglia. Ma non importa quanto Maren e Lee fuggano dal loro passato problematico, si ritroveranno sempre allo stesso punto, schiavi delle loro radici e abitudini.

Bones And All in streaming

Anche se il film ormai è uscito praticamente da tutte le sale, avendo fatto il suo debutto a fine novembre, ci sono ancora alcuni cinema minori che lo trasmettono, sicuramente l’esperienza in sala è impagabile, soprattutto dopo gli anni pesanti della Pandemia, costretti tra le mura domestiche, è una vera gioia poter tornare ad alcune piccole normalità.

Per quanto riguarda l’arrivo del film di successo di Guadagnino in streaming, non è ancora stata confermata una data di uscita e una piattaforma per l’Italia, ci sono però buone possibilità che la pellicola arrivi su Amazon Prime.

Questo perché in altri Paesi, Bones And All ha già fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming già con il mese di dicembre nella sezione a noleggio, quindi potrebbe essere solo questione di tempo prima che venga distribuito anche da noi.

In alternativa, dopo il grande successo che ha avuto Chiamami con il tuo nome, una volta approdato su Netflix, non sarebbe un brutto colpo per lo streamer riuscire ad accaparrarsi anche questo titolo di Guadagnino al suo secondo lavoro con Chalamet.

Il film è stato accolto sia da pubblico che da critica con grande calore, con punteggi molto alti sulle piattaforme più rinomate e un incasso mondiale al botteghino di circa 14,5 milioni di dollari, un vero successo che sicuramente presto potrà essere visto anche comodamente da casa per chi volesse rivederlo e per tutti quelli che non sono riusciti a recuperarlo al cinema.

Appena avremo la conferma ufficiale dell’uscita di Bones And All in streaming aggiorneremo l’articolo con tutte le informazioni, salvatelo per non perdervi nulla.