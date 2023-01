The Bear 2, finalmente confermata la data di uscita per la seconda attesissima stagione

Confermata ufficialmente la data di uscita per la seconda stagione di The Bear. La serie Disney+, vincitrice di un Golden Globe, si amplia con una stagione composta da 10 episodi.

La serie tv The Bear ha fatto il suo debutto su Disney+ nell’ottobre del 2022 e da allora la sua popolarità è cresciuta in modo esponenziale fino a farla diventare tra i titoli più apprezzati e sorprendenti dell’anno, anche se non sono mancati i pareri nettamente contrastanti.

La prima stagione, interpretata da Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, ha raccontato la storia di Carmy (White) di ritorno a Chicago per prendere le redini del ristorante di suo fratello, in suo aiuto arriva anche Sydney (Edebiri).

La prima stagione di The Bear gode di una reputazione di tutto rispetto, in quanto rappresenta uno dei migliori progetti usciti nel 2022. Per la sua interpretazione del personaggio di Carmy, Jeremy Allen White si è aggiudicato anche un Golden Globe. La grande risonanza della prima stagione ha fatto sì che il ritorno alla seconda stagione diventasse un evento molto atteso.

Immediatamente a seguito della vittoria di White, FX Networks, la rete che ha prodotto la serie, ha comunicato ufficialmente che la seconda stagione di The Bear sarebbe stata rilasciata nell’estate del 2023 con un numero di episodi maggiore rispetto alla prima stagione che ne contava 8, adesso ne avremo ben 10 in arrivo.

Il fatto che la seconda stagione sia stata annunciata a partire dall’estate del 2023 comporta che gli spettatori dovranno aspettare approssimativamente un anno fra una stagione e l’altra. La prima ha debuttato su Hulu in America il 23 giugno 2022, mentre in Italia abbiamo dovuto aspettare fino al 5 ottobre per vederla su Disney.

Per quanto non abbiano specificato una data di uscita concreta per la stagione 2, questa notizia garantisce che la prossima avventura di Carmy e Sydney verrà raccontata nel corso di quest’anno, magari mantenendo le stesse tempistiche della stagione precedente.

The Bear 2 ecco tutto quello che sappiamo finora e cosa aspettarci

Il rinnovo della seconda stagione di The Bear previsto per il 2023 rappresenta uno degli aggiornamenti di maggior interesse sinora emersi, la serie è stata rinnovata a luglio 2022, appena tre settimane più tardi del suo debutto sulla piattaforma Hulu.

Da allora, il produttore della serie Christopher Storer si è dedicato alle sceneggiature della seconda stagione e ha cominciato a lavorare alla produzione. All’inizio dell’anno Jeremy Allen White e Ayo Edebiri hanno comunicato che avrebbero ricominciato a lavorare sul set e le riprese sarebbero iniziate con il mese di febbraio, di conseguenza però, il numero di episodi esteso comporterà una produzione più prolungata.

Parlando invece della trama che dovremo aspettarci per la seconda stagione di The Bear, si può essere quasi certi che il fulcro della storia ruoterà sempre intorno alla figura di Carmy, affiancato dalla sous chef Sidney intenti a studiare ed elaborare le migliori strategie per rilanciare il ristorante.

Alla fine della prima stagione la situazione della paninoteca iniziava a migliorare, Carmy ha chiuso il locale del fratello per aprirne uno nuovo, ma la strada per il successo è ancora lunga, il più grande cambiamento a livello di rebranding è stato sicuramente apportato al nome, infatti il locale solo alla fine prende il nome di The Bear.

La possibilità per Carmy di fare un investimento importante accade per un caso fortuito, ovvero quando scopre che il fratello aveva nascosto molti soldi in barattoli di salsa di pomodoro accuratamente nascosti in bella vista nella dispensa.

Questa nuova possibilità economica piovuta dal… pomodoro, mette il protagonista nella posizione di poter avere più liquidità per iniziare l’attività che aveva sognato a capire come farla funzionare.

Considerato che tutti i principali attori del cast e i creatori ritorneranno, abbiamo ragione di ritenere che la seconda stagione di The Bear diventerà un altro successo. La grande domanda è anche scoprire quali altri attori prenderanno parte alla serie, visto il grande successo della prima stagione, che ha trovato volti noti come Jon Bernthal, Joel McHale, Molly Ringwald per un cameo, non stupirebbe se al cast si dovessero unire altri nomi rilevanti, nei prossimi mesi sicuramente lo scopriremo.