The Last Of Us, la serie ha confermato una teoria fondamentale su Joel e Tess

Il primo episodio di The Last of Us mostra un’evoluzione dei personaggi di Joel e Tess superiore rispetto al videogame, con alcuni aspetti sembrano voler far riferimento a una teoria del gioco.

(*Attenzione! Questo articolo contiene spoiler per il primo episodio e sul gioco di The Last of Us*)

Il primo episodio di quella che sembra essere tra le più grandi serie del 2023, The Last Of Us, usa una struttura narrativa più complessa per raccontare la storia dei protagonisti, Joel e Tess, questo sembra apparentemente confermare alcune teorie che da molto tempo giravano tra i giocatori del videogioco.

La serie vede come creatore e showrunner Craig Mazin, lo stesso della serie tv Chernobyl, ma non solo, insieme a lui anche l’autore originale del gioco The Last of Us Part I e The Last of Us Part II, Neil Druckmann, proprio per questa ragione già dall’inizio della stagione molti utenti hanno potuto apprezzare la grande vicinanza dei due prodotti che seguono una storia praticamente parallela sotto molti punti di vista, partendo proprio dalla storia.

I cambiamenti apportati alla vicenda sono davvero minimi e sono serviti come di consueto per la trasposizione da un formato a un’altro, in questo caso quello televisivo, però il lato positivo è che queste modifiche hanno permesso di scoprire alcuni lati dei personaggi in modo molto più approfondito.

A partire dall’importante ampliamento della sequenza d’apertura, fino alle gesta di Joel e Tess nell’area per la quarantena a Boston, la serie sta già dimostrando di aver seguito la migliore linea d’azione possibile sugli adattamenti di un videogioco: arricchire la versione originale senza modificare gli elementi che l’hanno resa eccezionale.

Attraverso le aggiunte apportate nel primo episodio di The Last of Us, la serie potrebbe aver confermato una teoria che circonda Joel e Tess da molto tempo ma che era stata sottilmente suggerita dal primo capitolo del gioco.

Joel e Tess sono invischiati in una relazione?

Molti dei fan hanno supposto da tempo che tra Joel e Tess ci sia una relazione, nel gioco viene fatto un leggero accenno a solleticare questa teoria dopo che i due raggiungono la Massachusetts State House.

Prima di prendere la decisione di restare indietro in modo da fronteggiare gli agenti della FEDRA che li inseguono, Tess implora Joel – interpretato da Pedro Pascal nella serie – affinché porti Ellie alle Fireflies, il modo che ha per riuscire a convincerlo è quello di dirgli “Ci sono abbastanza cose da condividere perché tu ti debba sentire in qualche modo obbligato nei miei confronti”. Questo ha fatto subito pensare che i due abbiano avuto una relazione, forse in passato.

Così anche il primo episodio di The Last of Us strizza l’occhio a questa situazione quando Joel crolla a letto dopo l’estenuante giornata alla ricerca di indizi su Tommy e Tess entra in quello che sembra il loro appartamento, poi si avvicina al letto e fa scivolare Joel dall’altro lato prima di sdraiarsi dietro di lui cingendolo con un braccio, nella serie sembra quasi scontato che i due abbiano una relazione.

Sicuramente quello che pò interpretare lo spettatore non è detto che rappresenti l’effettiva verità, tanto che infatti i due non lo esplicitano mai in nessun altro modo, ma sicuramente il loro atteggiamento li mette nella posizione di essere molto a loro agio anche a livello di intimità.

Non resta che aspettare il secondo episodio, dove con grande probabilità verrà messa in scena la parte del gioco relativa al Massachusetts State House e in questo caso sarà curioso scoprire se continueranno a giocare sulla possibile relazione senza definirla o cambieranno un po le ‘regole del gioco’ dichiarandola apertamente.