The Last of Us ha avuto un’accoglienza da record, si parla già di stagione 2

The Last of Us non si lascia scappare l’opportunità di poter diventare uno dei più grandi successi della HBO con una première da record e recensioni ottime.

In questi ultimi anni abbiamo visto serie su cui si puntava moltissimo essere cancellate e spazzate via come dello mosche. Questo è capitato anche alla neo piattaforma HBO Max, nonostante non ne abbia sbagliato quasi uno, però era normale che ci fosse parecchia tensione con l’arrivo della serie The Last of Us, visto che si tratta di un adattamento da uno dei videogames tra i più amati dal pubblico del genere.

Sicuramente i punti a suo favore erano la fanbase del gioco che ha catturato fin da subito l’attenzione, questo poteva essere un’arma a doppio taglio e poi ovviamente aver scelto come protagonista uno degli attori tra più amati di questo decennio, Pedro Pascal.

Con queste premesse si poteva scongiurare un fallimento totale, ma da qui all’essere certi di poter parlare di successo da record, c’era un bel salto nel vuoto. Invece proprio la HBO Max ha annunciato che il debutto di The Last of Us sulla piattaforma è stato tra i più incredibili dell’ultimo decennio, questo sicuramente ha un peso importante quando si deve scegliere se tagliare la testa a un progetto o decidere di annunciare una seconda stagione.

È stata proprio la piattaforma streaming a comunicare i dati della première e The Last of Us ha realizzato 4,7 milioni di telespettatori nella serata di domenica, senza contare quelli che hanno avuto accesso alla serie attraverso altri dispositivi che hanno acquistato il debutto, come per esempio in Italia che è uscita in contemporanea su NOW in lingua origianle.

L’esordio di The Last of Us è secondo solo a quello di House of the Dragon ed è considerato il più grande successo per un titolo HBO da quale 2010 quando ha debuttato Boardwalk Empire – L’impero del crimine (anche questo visibile su NOW in Italia).

Tutto il team e il presidente della HBO sono entusiasti del risultato, del calore che il pubblico del videogioco ha riservato alla trasposizione televisiva facendo le congratulazioni al brillante cast e alla troupe per il lavoro eccezionale e instancabile che hanno dedicato per dare forma al progetto esattamente come volevano che fosse.

La seconda stagione di The Last of Us

Sono stati proprio i creatori della serie, Craig Mazin e Neil Druckmann a parlare di una possibile seconda stagione, anche loro hanno commentato in toni entusiastici i risultati ottenuti solo dal primo episodio e non vedono l’ora che il pubblico ne abbia ancora di più.

Gli stessi hanno detto, “Il nostro obiettivo era semplicemente quello di realizzare il miglior adattamento della storia amata per un pubblico più grande possibile. Siamo felicissimi di vedere quanti fan, vecchi e nuovi, abbiano accolto The Last of Us nelle loro case e nei loro cuori”.

Alla domanda diretta, se fosse stato immaginabile poter pensare di vedere una seconda stagione di The Last of Us seguendo sempre la trama del gioco, lo stesso Mazin ha detto, “Se il pubblico continuerà a sintonizzarsi per guardare il resto della prima stagione, allora sì, saremo pronti a realizzare la seconda”.

Sulla base dei numeri che si hanno attualmente alla mano, sembra davvero improbabile che il pubblico decida di non vedere la seconda puntata, a meno che un fungo assassino non uccida tutta la popolazione…

Quindi, sia che si tratti dei fan di lunga data o di nuovi arrivati alla scoperta di The Last of Us, il prodotto piace e le persone si sta appassionando alla vicenda, i creatori hanno fatto un ottimo lavoro per riuscire a trasferire le emozioni forti del gioco per farle trasparire nella storia della serie, invogliandoci a seguire il viaggio di Ellie e Joel.

Ma quando potremo aspettarci il rinnovo?

Per questo riguarda House of the Dragon, in realtà, abbiamo aspettato che alcuni giorni dopo la fine della prima stagione per avere la conferma ufficiale che arrivasse una seconda, anche se sembrava abbastanza scontato, visto l’immenso riscontro di pubblico e critica.

Possiamo solo augurarci che per The Last of Us prevalga la lungimiranza dei primi dati, piuttosto che la pazienza dell’attesa per il risultato finale. In ogni caso, non ci resta che aspettare e nel frattempo goderci ogni singolo episodio.