Everything Everywhere All At Once, dove vederlo in streaming dopo le 11 nomination agli Oscar

Dopo il grande successo di Everything Everywhere All At Once e le sue 11 nomination (meritatissime) agli Oscar, in molti si stanno chiedendo dove poterlo recuperare.

Everything Everywhere All At Once è stato sicuramente uno dei film più interessanti usciti nel 2022, ha visto alla regia il due formidabile Daniel Kwan e Daniel Scheinert ed è stato prodotto dalla A24 che ultimamente non sta sbagliando un colpo, la stessa casa ha detto sulla pellicola “rappresenta un’esilarante avventura fantascientifica e di cuore che racconta di una donna cino-americana stremata (Michelle Yeoh) incapace di pagare le tasse”.

Ma questa è solo la cima dell’iceberg perché con un colpo di coda incredibile la stessa donna si ritrova catapultata nel multiverso e combattere per evitare la distruzione dell’intero universo.

L’interpretazione di Michelle Yeoh nel ruolo di Evelyn Wang ha colpito nel segno, sin dalle prime uscite nel cinema è stata osannata sia da pubblico sia dalla critica, tutto gira attorno a lei e lei gira attorno a tutto, insomma se il film non fosse stato meraviglioso avrebbe fatto venire un gran mal di testa.

La Yeoh, durante un’intervista ha dichiarato, “Questa storia non parla solo di me, riguarda moltissime persone – madri, zie, donne là fuori che ti passano davanti al supermercato senza essere notate. Non hanno una voce. Non sono mai le supereroine”.

Everything Everywhere All At Once ha davvero lasciato il segno quest’anno, infatti ha già ricevuto diversi riconoscimenti importanti, come per esempio ai Gotham Awards del novembre 2022, a portarsi a casa il premio come miglior attore non protagonista è stato proprio Key Huy Quan.

Lo stesso ha dichiarato in quell’occasione “Molto spesso è proprio nei film indipendenti che molti attori che diversamente non avrebbero altre possibilità, trovano le loro opportunità. Io sono quell’attore”.

A seguire, durante i Golden Globes il film ha ricevuto ben 6 nomination con la vittoria della Yeoh e di Quan, adesso Everything Everywhere All At Once si è portato a casa 11 nomination agli Oscar ed è oggettivamente tra i favoriti, se per sbaglio non lo avete ancora visto ecco come recuperarlo.

Dove vedere Everything Everywhere All At Once

In moltissimi altri Paesi Everything Everywhere All At Once è stato accolto in streaming già nel mese di dicembre dalle piattaforme quali Amazon Prime video, Paramount+, Showtime e The Roku Channel, da noi invece non è stata ancora definita una data di uscita.

Però non vi preoccupate perché visto il grande successo che sta nuovamente riscontrando, il film tornerà nelle sale cinematografiche a partire dal 2 febbraio 2023, sperando che in seguito qualche colosso dello streaming decida di farcelo vedere anche da casa.