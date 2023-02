Eternals potrebbe aver condannato per sempre uno dei più grandi cattivi dei Fantastici Quattro

In Eternals sono stati introdotti grandi progressi per i Celestiali presenti nel MCU, e questo potrebbe aver rappresentato un perfetto rimpiazzo per uno dei più importanti cattivi della Marvel.

La forza dei Celestiali è rimasta sullo sfondo della storia del MCU per diversi anni, soprattutto in alcuni momenti dei Guardiani della Galassia, Guardiani della Galassia Vol. 2 e Thor: Love and Thunder, tuttavia il film d’esordio della regista di Chloé Zhao nel mondo della Marvel approfondisce le origini di queste enormi creature divine.

Nel film Eternals, i Celestiali sono stati presentati al grande pubblico come gli artefici e creatori di questi nuovi supereroi, il loro compito è quello di supervisionare la loro attività sulla Terra al fine di assicurare la comparsa del Tiamut Celestiale, cosa che gli Eternali riescono a evitare.

Il principale Celestiale che compare in Eternals è Arishem il Giudice, una gigantesca e statuaria presenza in contatto con il Primo Eterno sulla Terra, inizialmente Ajak (Salma Hayek) e in seguito Sersi (Gemma Chan), è proprio lui a rivelare le origini di queste nuove divinità nell’universo.

Scopriamo che un seme Celestiale viene impiantato in un pianeta che lo ospita fino ad assorbire completamente l’energia della popolazione durante il suo sviluppo e crescita, una volta arrivato al culmine emerge dallo stesso con un’esplosione capace di spazzare via completamente il mondo e gli abitanti che lo hanno cresciuto e alimentato al suo interno.

Questa devastante morte permette però che nascano nuovi mondi, il Celestiale è completamente dipendente dal Pianeta che lo ospita e questo processo è molto simile a ciò che fa un’altro dei peggiori villain della Marvel, rendendo forse il suo ingresso non più eclatante.

Arishem somiglia molto a Galactus

Molti dei fan dei Fantastici Quattro sono rimasti entusiasti non solo di avere la conferma ufficiale che il film fosse stato confermato per la Fase 6, ma anche per la curiosità di vedere nell’MCU uni dei cattivi più attesi: Galactus.

Nel fumetto Marvel, Galactus nasce come Galan, sopravvissuto alla distruzione dell’universo precedente al Big Bang, costretto a trasformarsi negli universi 616, con il bisogno di divorare interi pianeti per poter continuare a esistere.

Le somiglianze che maggiormente accomunano Galactus e i Celestiali sono state evidenziate proprio nel film Eternals, in modo particolare guardando a Arishem, tutti e due hanno delle dimensioni gigantesche con delle sembianze umanoidi, sfruttano i pianeti per sopravvivere il più a lungo possibile, il loro obiettivo non è quello di uccidere e devastare per cattiveria, per loro è una condizione obbligata per la loro sopravvivenza.

Arishem distrugge i mondi per poter dare la possibilità alla propria specie di poter continuare a esistere, Galactus li divora per non morire, la somiglianza tra i due personaggi è stata notata da molti e questo ha messo in discussione il fatto che Arishem possa scalzare Galactus e prendere direttamente il suo posto nelle prossime uscite della Marvel per non avere due cattivi così simili.

Arishem potrebbe sostituire Galactus?

Eternal è stato sotto il mirino di molte polemiche alla sua uscita, questo perché la regista Zhao ha cercato di introdurre dieci nuovi personaggi importanti tutti in una volta e in un lasso di tempo troppo ristretto per poter dare una degna storia delle origini a ognuno di loro.

Questo però non ha tolto fascino al film e alla sua trama, che ha aperto moltissimi nuovi scenari e possibilità per continuare la storia appena introdotta, soprattutto per quanto riguarda proprio i Celestiali e proprio Arishem presentato proprio sul finale.

Questo personaggio ha particolarmente catturato l’interesse comune che adesso vuole sapere molto di più di questi nuovo esseri giganteschi con una storia lunghissima da raccontare, a tal proposito l’ingresso nel MCU di Galactus potrebbe mettere in ombra i Celestiali e danneggiare il grande lavoro appena fatto per portarli in superficie.

Questo spiegherebbe il motivo per cui il cattivo famoso per i Fantastici Quattro potrebbe non arrivare mai sugli schermi.