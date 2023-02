CLAMOROSO | Teo Teocoli confessioni sul consumo di droga: “la roba che circolava…”

Il famoso cabarettista ed imitatore Teo Teocoli si sbottona riguardo un argomento delicato: le droghe.

Teo Teocoli è uno dei comici italiani più amati di sempre. Imitatore, comico ed anche cantante, la sua carriera è costellata di successi e orgogli. Purtroppo, però, l’eccessiva fama può dare alla testa e anche lui è finito nel tunnel oscuro delle droghe.

Gli esordi musicali…

Teo è cresciuto a Milano durante gli anni ’70, ovvero quando tutto era possibile. Inizia a farsi notare come cantante di rock ‘n’ roll e conosce Adriano Celentano con il quale fonda la band Teo e le vittime. Ottiene, così, il primo contratto discografico con una delle più famose case discografiche dell’epoca, ovvero la Dischi Ricordi.

…e quelli televisivi

Quando, però, inizia a fare il cabarettista nel famoso club di Milano Il Derby, la sua carriera prende il volo. In quel periodo, Teocoli ha conosciuto anche Massimo Boldi, Renato Pozzetto e Enzo Jannacci, con il quale ha collaborato musicalmente.

Questo pezzo di vita lo ha spinto verso la fama televisiva e, infatti, Teo inizia a partecipare a vari programmi tv come Quelli che il calcio, Scherzi a Parte, Mai Dire Gol, Striscia la Notizia (che ha condotto tra il 1991 e il 1992) e diverse ospitate in vari show televisivi come il Festival di Sanremo.

Il difficile inizio

Negli anni ’60, Teo e la sua famiglia si sono trasferiti a Milano provenendo da Reggio Calabria. Un cambiamento drastico, difficile da gestire per un ragazzo: “Ero un disadattato, facevo fatica a scrivere e leggere, non capivo nemmeno il concetto di proprietà. Mi chiamavano terun, africa, baluba, altro che non incazzarsi.”

L’assunzione di diversi tipi di droga

Assieme alle difficoltà, sono arrivati anche i successi. Troppa carne al fuoco da gestire per un adolescente di provincia e così anche lui è entrato nel girone delle droghe: “Gli spinelli non li contiamo, uno dei più belli con Califano l’abbiamo fumato dopo Italia-Germania 4-3.”

Purtroppo, però, il comico Teo ha anche svelato di aver provato droghe ben più pesanti: “Ho provato la metedrina, usata ai tempo da molti studenti sotto esami per studiare di notte. C’era talmente tanto da fare, come si poteva dormire?”

Teo Teocoli è anche passato dal giro della cocaina: “La prima pista ci ho starnutito su come Woody Allen in Io e Annie e m’hanno guardato storto. Poi ho imparato a non starnutire ma dire che m’abbia preso seriamente sarebbe una bugia. Fra l’altro la roba che circolava era meno pericolosa di quella di oggi.”